Rafael Cardozo: confesiones sobre su ruptura con “Cachaza”

¡Lo contó todo! Rafael Cardozo habló por primera vez del término de su relación con la modelo brasileña, “Cachaza”. El garoto indicó que pasó por un periodo muy difícil de duelo y superación. Incluso se animó a contar que lloró producto de su separación con “Cachaza”.

“Cuando renuncié a EEG estaba terminando mi relación, entonces lo que menos me importaba era eso, estaba con la cabeza en otra cosa. Bajé bastante de peso en esa época sí, estaba encerrado en mi casa, no salía para nada, tenía cámaras que me buscaban, que me perseguían”, confesó el exchico reality.

Señaló además que solo dos personas lo vieron llorar por el amor de Cachaza. Para el brasileño fue muy difícil todo el proceso de superación, ya que fueron 10 años en los cuales jamás pensó separarse de Carol Reali, “Cachaza”.

“Yo aprendí del error de la gente, entonces estuve como 8 meses peleando, discusión y todo, hasta llegar al punto final. Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando fue mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa y lloró conmigo, fue difícil para mí. Muy difícil”, puntualizó.

En una parte de la entrevista, Cardozo confesó que intentó retomar su relación con Cachaza, sin embargo, la decisión era firme por parte de la brasileña. Añadió también que no es el único culpable, ya que cuando una relación falla, la culpa es de dos.

Mira aquí:

“Estaba en este proceso terminando, traté de solucionar las cosas, ver un camino y siempre le decía ‘mira, estamos acá para terminar y yo frente a ti le agradezco a Dios en este problema que nos está metiendo’. Tenía errores en la relación y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto”, agregó.