Rafael Cardozo dice que es paciente para el matrimonio

El ‘guerrero’ Rafael Cardozo estará hoy el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, enfrentando a Melissa Klug.

El brasilero señaló que tiene su sazón, además habló de su relación con su paisana Carol Reali, mejor conocida como Cachaza, y el por qué hasta el momento no han concretado sus planes de matrimonio.

“A mí me encanta cocinar, yo invento platos, cojo lo que hay en la refrigeradora y creo algo rico. Por eso, sí conquisto con mis dotes culinarios.

-¿Qué tal cocinó Melissa Klug?

La chica no sabe nada, cortó la carne como si fueran papas fritas. ¿Ella conquista por el estómago? No, definitivamente, Melissa no conquista por el estómago.

-Cambiando de tema, ¿es cierto que te casas este año o te asusta el matrimonio?

No, por lo contrario, mi demora en casarme es por mi deseo de hacer las cosas bien. Espero casarme el próximo año, en el 2021, cuando cumpla diez años con Carol.

-¿Y te gustaría una boda televisada?

Creo que me gustaría una boda privada con los más cercanos.

-¿Cuál es tu consejo para mantener una relación tan firme como la que llevas?

Para tener una buena relación lo más importante es respetar el espacio de tu pareja y sumar fuerzas para todo en la vida, para alcanzar sueños y proyectos.

-¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy muy enfocado en mis dos programas de televisión y, también, estoy trabajando una aplicación hecha exclusivamente para Gamarra, «App Mi Gamarra», para comprar los productos desde el celular en la comodidad de la casa.

