Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El exchico reality Rafael Cardozo empezó con buen pie este 2022, y luego de 11 años de larga relación con su amor ‘Cachaza’, por fin le pidió la mano, por lo que pronto se casarán.

A través de Instagram, fue la propia brasileña que por medio de una publicación compartió el feliz momento que vivió en la llegada del 2022.

También puedes ver: «Le puse fin a una etapa de mi vida», dijo Rodrigo Cuba en redes por Año Nuevo

“1/1/2022. Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada creo que no solo por mi si no por todos los que nos acompañan desde siempre por acá. Estoy muy feliz y ¡por supuesto que dije síii!!!”, escribió emocionada la brasileña.

También te puede interesar: Jazmín Pinedo le da con palo a Melissa y su bailarín: “Lo que empieza mal, termina mal”

«Ya me tiene harta», amenazó Cachaza

Carol Reali o también conocida como Cachaza hablo mediante un enlace telefónico con el programa Mujeres al Mando donde tuvieron la oportunidad de jugar el rol de preguntas hasta que aprovecharon el momento para preguntarle sobre la fecha del matrimonio, pues hasta la fecha Rafael ni le ha insinuado el tema.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, dijo en vivo la también exchica reality.

Fue tras estas palabras que las panelistas le preguntaron que pasará si Rafael no le propone matrimonio a lo que la brasileña contestó muy segura de si misma ‘lo dejo’. Sin embargo, quedó claro que todo era parte de una broma pero aún así la brasileña aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Rafael si no se pone las ‘pilas’.

Mira también: Dalia Durán revela querer regresar con Andrés Hurtado: “Me gustaría trabajar con él”