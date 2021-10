Rafael Cardozo promete boda con Cachaza si Perú le gana a Chile

Compartir Facebook

El brasileño Rafael Cardozo prometió frente a las cámaras que hoy Perú le gana a Chile 4 a 3, le pedirá por fin la mano de Cachaza, la misma con la que lleva más de 10 años de relación.

En esta oportunidad, el exchico reality llegó como invitado a ‘Mujeres al mando’ y comentó sobre el duelo de esta noche frente a los chilenos. “El marcador será 4-3 para Perú y si sale como les estoy diciendo, que va a salir porque habrán un montón de goles, me caso”, manifestó.

Por su parte, el ‘Checho’ Ibarra, se animó a bromearlo y comentó de manera irónica: “Ahora, pregúntenle cuándo lo hará”. La idea no suena tan descabellada, cuando el garoto reveló que ya lleva más de 10 años en el Perú.

«Ya me tiene harta», dice Cachaza a Rafael tras 11 años de relación y no le da el anillo

La ‘ex chica reality’ afirmó que está cansada de tener tantos años de relación con el brasileño Rafael Cardozo y que hasta el momento no le haya pedido la mano a pesar de tener una relación sana y próspera.

Carol Reali o también conocida como Cachaza hablo mediante un enlace telefónico con el programa Mujeres al Mando donde tuvieron la oportunidad de jugar el rol de preguntas hasta que aprovecharon el momento para preguntarle sobre la fecha del matrimonio, pues hasta la fecha Rafael ni le ha insinuado el tema.

“Estoy molestísima. Ya me tiene harta. Todos los años me dice lo mismo y la verdad me estoy cansando. Cumplimos once años en enero”, dijo en vivo la también exchica reality.

Fue tras estas palabras que las panelistas le preguntaron que pasará si Rafael no le propone matrimonio a lo que la brasileña contestó muy segura de si misma ‘lo dejo’. Sin embargo, quedó claro que todo era parte de una broma pero aún así la brasileña aprovechó para mandarle su ‘chiquita’ a Rafael si no se pone las ‘pilas’.

