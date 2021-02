Ramón Avilés: “La música de antes tenía mejor contenido”

Compartir Facebook

El Bolerista de América’, Ramón Avilés, acaba de reeditar su disco ‘El de siempre’, que reúne 13 grandes boleros, entre los que destaca ‘¿Dónde estás Yolanda?’, que fue lanzado en 1968 y que sigue vigentes hasta el día de hoy. Heredero del gran Oscar Avilés, Ramón cuenta a Diario Karibeña sus anécdotas en más de medio siglo de hacer música.

–Cuénteme de su disco con el que celebra 55 años de vida artística…

Hace muchos años que acá en el Perú no existen empresas discográficas y ahora la promoción es por las redes sociales. Era importante reeditar este disco, porque fueron canciones que en su momento pegaron.

La letra de antes tenía mejor contenido que las de ahora y uno tiene que escoger el contenido, porque si cantamos temas como ‘sácale la vuelta’ o letras como ‘mala mujer’, lo único que hacemos es que la juventud siga ese concepto. Tenemos que construir y no destruir, tienes que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir.

–¿Lo han llamado para hacer privaditos?

Me llamaron varias veces, pero les dije que no. Puedo dejar de ganar un dinero, pero hay otra forma que Dios suple nuestras necesidades. No soy millonario, soy una persona que vive del día a día y las autoridades se han olvidado de los artistas, nosotros somos embajadores peruanos en el mundo entero.

–¿Nunca se animó a grabar un tema con su padre don Óscar Avilés?

Sí, pero lo que sucede es que éramos de empresas diferentes. No pude lograr graba con él, pero sí cantamos una canción juntos en un programa de canal 7, el tema era ‘Alma mía’.

–Cuando grabó ‘¿Dónde estás Yolanda?’ ¿Pensó que tendría tanto éxito y que la escucharían varias generaciones?

Mi papá me dijo una vez: “Cuando grabes una canción, piensa que con esos tres minutos de canción vas a comer toda la vida”. Y lo que él me quería decir es que entregue todo en las canciones. El tema de ‘Yolanda’ no era la canción principal del disco que grabé en ese entonces, ese tema estaba en el lado B, donde iban las canciones para rellenar el disco, pero fue todo un éxito.

–¿Considera que parte de su fama se la debe a su padre?

Luché mucho y sigo luchando, no es fácil mantenerse donde uno ha llegado, nunca acabamos de aprender. Cuando mi padre entró en otra época de su vida hicimos giras, pero el apoyo directa o indirectamente no lo tuve porque la carrera de Ramón Avilés lo hice solo musicalmente. El apellido influye y no lo defraudé a él ni a nadie de la familia Avilés, ni al público que me brinda su cariño y su aplauso.

–Como tomó la noticia que Iván Cruz está internado por el COVID y otro males que lo aquejan…

Indudablemente duele, porque en medio de las cosas que uno pasa en la vida es un ser humano. En este momento no tiene que haber una rivalidad, hay un apoyo, un aplauso, una oración desde el fondo de mi corazón.

