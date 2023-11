“Raro que no hayan ganado una temporada”: Mister Peet saca cara por Combatientes en Esto es Guerra

¿Esto es armani? Esto es Guerra entra a sus semanas finales y hace unos días se dio la gran semifinal del programa. Los Combatientes, una vez más, se llevaron el plato dorado como premio y demostraron que hasta ahora son el mejor equipo de la temporada. Sin embargo, un dato que no muchos dejaron pasar es que las finales siempre la ganan los Guerreros, por lo cual Mister Peet se sumó a este “misterio” y se despachó con todo contra el reality de Pachacamac.

Mister Peet contra Esto es Guerra

No desaprovecha la oportunidad. Mister Peet habló sobre Esto es Guerra y esta vez se refirió a la semifinal ganada por los combatientes hace unos días. Según el narrador deportivo, es muy “raro” que los combatientes ganen siempre las semifinales o “el mejor guerrero de la temporada”, pero no tengan suerte en las finales del programa.

“¿Alguna vez los Combatientes ganaron una final en Esto es Guerra? ¿O solamente ganaron semifinal y mejor competidor? Lo he dicho siempre, ese es un tema que yo siempre me he dicho “que raro que los combatientes no hayan ganado una temporada”. Lo máximo que han ganado son “el competidor de la temporada” o “la competidora de la temporada”. Esto es un caramelito para que estén contentos, pero la final la gano yo (en referencia a Esto es Guerra)”, señaló Mister Peet.

Además, mandó todos sus buenos deseos para el equipo capitaneado por Pancho Rodríguez. Mister Peet señaló que siempre llevará a Combate en su corazón y por eso espera que esta temporada la ganen los Combatientes.

“Ojalá los Combatientes ganen porque yo le tengo mucho corazón a lo que sea Combate. Siempre los tendré en cuenta”, agregó Mister Peet.

“Chiquita” a Mister G

En otro momento de su programa, Mister Peet decidió arremeter contra Esto es Guerra y de paso contra Mister G. El narrador deportivo criticó duramente la “semifinal” del programa, ya que según indica, no se debería llamar.

“¿Por qué se llama semifinal? La palabra tendría que cambiar. Porque la semifinal uno entiende entre el enfrentamiento de cuatro equipos agrupados en dos y los mejores avanzan”, señaló Mister Peet en primera instancia.

De inmediato, los dardos continuaron y esta vez ni Mister G se salvó. Peter Arévalo, más conocido como Mister G, se fue en contra de Jaime Guerrero y le dijo de todo.

“Parece que en ese programa no hay, no existe o no tienen un periodista deportivo que los asesore. Pareciera que no tienen a ninguno», fulminó Mister Peet.