¿Raúl Romero criticó el estreno de ‘Esto es Habacilar’?

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular ‘cara de haba’ sorprendió al dejar un comentario en Twitter que sería una fuerte crítica al reciente estreno de ‘Esto es Habacilar’.

Raúl Romero fue la gran ausencia en el estreno del día de ayer del programa, ‘Esto es Habacilar’. El popular ‘cara de haba’ sí que se ha ganado el cariño del público y por eso, el comentario de una cuenta con su nombre en Twitter, causó revuelo en todas las redes sociales.

La cuenta de Raúl Romero lanzó un tweet que se entendió como que apoyaba la ola de críticas que recibió el programa por querer hacer que se parezca a ‘Esto es Guerra’. “Aquella épocas eran las mejores”, escribió el popular ‘cara de haba’ y dejó sorprendido a más de uno.

Ese comentario hizo que muchos internautas le pidieran a Raúl reconsiderar la propuesta que le hicieron y volver a la televisión. Esto, para que pueda ayudar al programa a ser lo que en su momento fue ‘Habacilar’.

Sin embargo, hubo algunos otros que resaltaron la presencia de Roger del Águila y un recordado personaje de ‘Habacilar’, la ‘Momia’. Posteriormente el popular ‘cara de haba’ aclaró que él no realizó tal comentario, pues no tiene una cuenta en la red social Twitter.

Mire también: “Mucha gente se queda sin trabajo”: ‘Samu’ triste por baja de ‘Mujeres al mando’

Recientemente, se había viralizado una publicación de la cuenta ‘Raúl Romero’ en Twitter, donde tiene más de 36 mil seguidores y cuya descripción decía: “aquellas épocas eran las mejores”. Luego de algunas horas, el propio ‘Cara de haba’ salió a desmentir que él había escrito tal cosa, porque no tiene Twitter.

«Quería comunicarles que yo no tengo Twitter, están saliendo mensajitos, comunicados, cosas así y yo no tengo Twitter. Hay un Twitter con mi nombre, pero no es mío, es un Twitter falso”.

El video que compartió este martes en Instagram recibió el respaldo de sus fans, quienes expresaron su pesar por no verlo en el nuevo programa de América TV.

“Raúl, ahora casi todo el Perú te entiende el por qué no aceptaste”, le escribió una usuaria, en referencia al ‘Esto es Habacilar’, donde destacan casi todas las figuras de ‘Esto Es Guerra. Raúl Romero le respondió con un sencillo: “JAJAJAJA”.

Además: Peter Fajardo responde: “Esto es Habacilar es un homenaje a Raúl Romero”