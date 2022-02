Raúl Romero habló de ‘Esto es Habacilar’: “Es otra cosa, debió tener otro nombre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular ‘cara de haba’ rompió su silencio sobre ‘Esto es Habacilar’ y dejó en claro que tampoco gusta de la nueva propuesta del programa.

En las últimas horas, se hizo viral un video de TikTok en el que una fan de Raúl Romero logra tener una conversación con él sobre ‘Esto es Habacilar’. La mujer fanática del ex conductor de televisión, al principio, le expresa su admiración y a la vez nostalgia por no poderlo ver en la pantalla chica.

“Raúl, te amo. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no estás en Habacilar? Ya no veo por eso”. Se escucha decir a la mujer y a lo lejos se puede ver a Raúl Romero haciendo deporte cerca de su hogar.

El popular ‘cara de haba’ le agradeció las tiernas palabras a la mujer y le explicó que ‘Esto es Habacilar’ no era lo mismo que el ‘Habacilar’ que él conducía. Con unas breves palabras, Raúl reveló que no está de acuerdo con la versión actual del programa.

“Habacilar no está todavía en la tele. Es otra cosa, debieron haberle puesto otro nombre”, se le escucha decir al ex conductor de televisión.

Al parecer a Raúl no le gustó nada que se utilizara el nombre de su antiguo programa, pues parece más una fusión de ‘Esto es Guerra’ con ‘Habacilar’.

Mire también: ‘Sir Winston’ habló con Antonio Pavón para recuperar a Sheyla Rojas

La jueza de ‘Yo Soy’ aclaró algunos rumores que hablaron de su posible ingreso a ‘Esto es Habacilar’ y Katia desmintió todos esos rumores pues no planea estar en el programa.

Katia Palma habilitó las preguntas en sus redes sociales para responder las más comunes. Una de ellas le consultaba por su permanencia en la actual casa televisora en la que trabaja. “¿Seguirás en Latina?”.

Katia no lo dudó y respondió con un rotundo: “Claro que yes”. “Hoy estoy en la familia de Yo Soy en Latina. Me quedo con uno de mis mejores aprendizajes en TV y uno de los mejores animadores que tuvo la televisión Raúl Romero”, agregó la jueza a su respuesta.

Además: Magaly dice que ‘Shey’ perdonó a Sir Winston solo por lujos y se defiende: “Yo sé lo que valgo”