Raúl Romero revela que le hicieron un descuento por “feo”

El siempre carismático Raúl Romero decidió poner a conocimiento público que lo trolearon de la manera menos pensada para él. Sin embargo, pese a la broma, lo tomó con gracia.

En esta oportunidad, a través de su cuenta oficial de Instagram, el popular ‘cara de haba’ contó que fue a tomar un cafecito, sin pensar que sería víctima de una cruel broma, aunque con mucho sentido del humor decidió comentarlo tranquilo.

“Me pedí un café. El mozo me preguntó si me gustó y le dije que estaba feo. No sé si el descuento me lo hizo por amable o por vengarse”, escribió Romero en su publicación.

Por si no fuera poco, lo gracioso de todo es que en el mismo comprobante se lee que hasta se hacen el favor de poner el motivo de su descuento.

Los usuarios no dudaron en matarse de risa y afirmar que se trataría de una broma más del gracioso personaje de la televisión peruana que pasó a ser emblemático para muchos.

Raúl Romero tras rumores de regreso a la televisión: “No está en mis planes”

Raúl Romero estuvo protagonizando rumores en redes sociales sobre un posible regreso a la televisión peruana. Los fans de Raúl tenían esperanzas de que ingrese como conductor de ‘Esto es Guerra’, pues Gian Piero Díaz no estará más, o con el recordado programa ‘Habacilar’.

Para tristeza de todos ellos, Raúl Romero utilizó su cuenta de Instagram para explicar que todos esos son simples rumores y que él no volverá a la televisión. “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver por este momento y no está en mis planes actuales”, inició diciendo Romero en el video que compartió.

Asimismo reveló en qué está trabajando actualmente, pues si bien se ha mantenido alejado de la pantalla chica, sigue vigente con su música. “En mis planes actuales está seguir sacando música y escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la televisión en este momento no”, expresó el recordado ‘cara de haba’.

Raúl también agradeció el cariño que le brindaron todos sus seguidores y fans de ‘Habacilar’ al saber que podría existir una posibilidad de que regrese a la televisión. “Agradezco el afecto y el entusiasmo y recordación de esas épocas maravillosas que vivimos juntos, pero de momento eso no va a pasar”, dijo.

