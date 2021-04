Compartir Facebook

Cantante pidió a todos los jóvenes que sigan su ejemplo y se ofrezcan a ser miembros de mesa para que estas elecciones se realicen con éxito.

Ante la falta de los miembros de mesa en su local, Raúl Romero acudió a su local de votación para ofrecerse como voluntario.

En los videos que posteo en su cuenta de Instagram, el cantante empezó contando que a través de los diferentes medios de comunicación vio que había muchas mesas que no estaban instaladas debido a la falta del personal.

“Qué tal chicos y chicas, son más de las 9 y me han informado que mi mesa no está completa, faltan miembros de mesa. Yo tenía que votar más tarde, pero ya estoy yendo para allá y me han informado, además estoy viendo en la tele que muchas mesas no están formadas porque la gente no quiere ser miembro de mesa”

Además, hizo un llamado a todos los jóvenes a que se ofrezcan a ser miembros de mesa y así lograr que las elecciones se realicen bien.

“Yo fui miembro de mesa cuando era joven, he tenido tres oportunidades, fui presidente de mesa y para mi fue un orgullo, una satisfacción. Yo invitó a todos los jóvenes a que vayan de voluntarios a las mesas y que hagan que esto suceda bien. Yo estoy yendo para mi colegio y voy a ser miembro de mesa después de muchos años”

Al finalizar el video, comentó que no pudo ser voluntario debido a que cuando llegó a su local de votación la mesa ya estaba instalada y pese a que quería ser voluntario de otra mesa, pero ya no estaba permitido.

“Finalmente estuve al centro de votación, con mi hija Ana Lucía que también quiso ser voluntaria y ya las mesas estaban formadas. Yo no sabía que no se podía ser voluntario en otra mesa.. Bueno, no se pudo, un abrazo que todo salga bien, cuídense mucho”

