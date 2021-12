Raúl Romero tras rumores de regreso a la televisión: “No está en mis planes”

Compartir Facebook

El recordado conductor de ‘Habacilar’ utilizó sus redes sociales para aclarar que no tiene intenciones de volver a la televisión peruana.

Raúl Romero estuvo protagonizando rumores en redes sociales sobre un posible regreso a la televisión peruana. Los fans de Raúl tenían esperanzas de que ingrese como conductor de ‘Esto es Guerra’, pues Gian Piero Díaz no estará más, o con el recordado programa ‘Habacilar’.

Para tristeza de todos ellos, Raúl Romero utilizó su cuenta de Instagram para explicar que todos esos son simples rumores y que él no volverá a la televisión. “Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver por este momento y no está en mis planes actuales”, inició diciendo Romero en el video que compartió.

Asimismo reveló en qué está trabajando actualmente, pues si bien se ha mantenido alejado de la pantalla chica, sigue vigente con su música. “En mis planes actuales está seguir sacando música y escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la televisión en este momento no”, expresó el recordado ‘cara de haba’.

Raúl también agradeció el cariño que le brindaron todos sus seguidores y fans de ‘Habacilar’ al saber que podría existir una posibilidad de que regrese a la televisión. “Agradezco el afecto y el entusiasmo y recordación de esas épocas maravillosas que vivimos juntos, pero de momento eso no va a pasar”, dijo.

Desde hace semanas se viene rumoreando el posible regreso del recordado y bastante sintonizado programa Habacilar que en sus tiempos logró posicionarse uno número uno de los programas de entretenimiento juvenil.

Es así que este rumor llegó a oídos de Patricio Parodi y si bien es cierto aun no sabe si continuará en EEG confirmó que no participaría del programa Habacilar en el cao volviera a la pantalla grande.

En el programa ‘Estas en Todas’ el modelo fue consultado sobre sus futuros proyectos y habló Habacilar.

«La verdad no te miento, si puedes ahí hablar con el jefe, no sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año ni que es lo que va a pasar . No sabemos si vuelven cobras o leones, si se mantiene guerreros y combatientes, si se viene otro formato como lo están anunciando», dijo Parodi.

Y es que como se recuerda en la última emisión de EEG el trofeo se lo llevaron los Guerreros por haber destacado en todos los circuitos.

Respecto al nueva producción, Habacilar, que se comienza a rumorar, el ex de sheyla Rojas descartó ser parte y aseguró que hay muchos como él que tomarían esa decisión.

«Yo creo que si es que llegará ese formato no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada», expresó por último el guerrero.

