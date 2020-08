Compartir Facebook

Luego de dañar el auto de Sebastián Lizarzaburu y al intentar darse a la fuga chocar su auto en estado de ebriedad, el futbolista Ray Sandoval utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas públicas al ‘Hombre Roca’ y dejar en claro que su enamorada Andrea Miranda no tuvo nada que ver con su forma de actuar.

“Quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así, las razones y motivos son privados y no tengo porqué ventilarlos. Con esto no me excuso, por eso pido disculpas públicamente”, escribió el pelotero de Cristal

“Por último quiero aclarar que sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ni ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, Ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, añadió.

¿ACTUÓ POR VENGANZA?

Cabe mencionar, que la actual pareja del futbolista es expareja de Sebastián y por eso se viene especulando que el deportista actuó por venganza, pues Andrea hace un mes le escribió al exchico reality donde le preguntó si aún sentía algo por ella.

“Me comentó que se sentía mal porque su mamá estaba delicada, pero luego me dijo: ¿aún sientes algo por mí? Le respondí que estaba mal de la cabeza y que su novio estaba peor que ella. Doy gracias a Dios ya salió de mi vida, estoy tranquilo, ahora solo me dedico a mí, mi hija y trabajar”, contó el ‘Hombre Roca’.

SE CORRE DE CRÍTICAS

Tras ser duramente criticado en las redes sociales por su accionar, Ray decidió silenciar los comentarios en su cuenta de Instagram.

PEDIRÁ GARANTÍAS PARA SU FAMILIA

Por su parte, el exchico reality manifestó que sus padres y él se encuentran “asustados” con lo ocurrido. “Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija, ya nada me sorprendería”, indicó.

