Ray Sandoval: “Vengo con todas las ganas, me siento contento de volver”

Ray Sandoval, señaló en su presentación oficial como nuevo jugador de Sporting Cristal que llega muy motivado para mostrarse en el cuadro rimense y así poder volver a salir al extranjero. “Me siento contento de volver al club, siempre me han tratado muy bien y estoy feliz de volver. He pasado por momentos difíciles, eso me ha hecho ver las cosas diferentes. Vengo con todas las ganas y a mostrar al nuevo Ray”, afirmó el ‘Rayo’.

El atacante comentó que “no había ninguna duda, fue la mejor decisión para mí. Lo que quiero es recuperar mi nivel y poder volver a salir al extranjero. Si he venido acá es para poder tener ritmo y recuperar la confianza que tenía y que me permitió llegar a la selección”.

Sandoval sostuvo que “antes cometí errores que hoy me pregunto por qué los hice. Hoy por hoy veo las cosas muy diferentes. Este tiempo sin jugar me hizo valorar las cosas”.

‘MUÑECA’ FELIZ

El técnico rimense Manuel Barreto al ser consultado sobre la llegada de Ray Sandoval comentó: “Estoy contento con su regreso, sabemos que viene de una dura lesión, pero esperamos que pueda retomar su gran nivel que le permitió salir y que eso sea en beneficio del equipo”.