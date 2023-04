“Real hasta la muerte”, Andrea San Martín se tatúa en honor a su ídolo Anuel

Compartir Facebook

Andrea San Martín dejó a más de uno sorprendido al tatuarse dos frases referentes a su gran ídolo, el popular cantante Anuel de quien siempre se ha mostrado fan al punto de marcar su piel para toda la vida con singulares frases del artista.

¿Qué se hizo Andrea San Martín?

La ‘Ojiverde’ decidió plasmar en tinta sobre su cuerpo su amor y admiración por Anuel, tatuándose “Real hasta la Muerte” y “Emmanuel”, nombre del cantante presumiendo el resultado a través de su cuenta oficial de Instagram provocando elogios y hasta críticas de usuarios.

“‘Real hasta la muerte’ es un estilo de vida, la forma en que crecí, la lealtad que aprendí, a no traicionar a ningún hermano mío. La palabra es lo más que vale en el mundo y ser real primero que todo” – anuel, fueron las palabras de Andrea en su publicación haciendo alusión a la frase que caracteriza a Anuel.

Los tatuajes fueron hechos en su cuerpo, uno en sus costillas y otro en su muñeca, tatuajes que fueron presumidos en un video que publicó donde muestra sus tattos muy alegre y emocionada de hacerse lo que a ella le gusta.

Usuarios la critican

Y como siempre no todo es color de rosa no faltaron los usuarios que ‘rajaron’ de los tatuajes de Andrea pues según ellos, Anuel es un buen artista pero no un ejemplo de paternidad o como pareja ya que protagonizó diversos escándalos con sus exparejas.

“Ya quemaste”, “Ahora entiendo que estás bien falladita”, “Uno es libre de tatuarse lo que quiera en su cuerpo, pero tatuajes de Anuel…”, “Su momento más esquizofrénico”, fueron algunos de los miles de comentarios que inundaron la publicación de Andrea ya que al parecer no habría sido gusto de muchos de sus fanáticos.

Olvidó a su ‘chibolo’

Sin embargo, Andrea no solo viene haciendo noticia por sus singulares tatuajes sino también porque fue captada ‘juergueando’ con el exjugador Diego Chávarri deslizándose la posibilidad de que ambos tengan un romance fugaz.

Lo que causó asombró es que la ‘Ojiverde’ ya olvidó al parecer a Francesco Méndez jovencito de quien había sido vinculada por lucirse ‘chapando’ en una discoteca, al parecer el ‘chibolo’ no llegó a pasar al siguiente nivel con la empresaria.

Como se recuerda Diego Chávarri reveló que tuvo un ‘affaire’ con Andrea San Martín en el programa de ‘El Valor de la Verdad’.

“La pasábamos bien juntos, por eso que siempre quedábamos para vernos. Es alguien a quien siempre la he considerado y le tengo bastante cariño… Éramos amigos, si se daba (la oportunidad de pasar la noche juntos) no teníamos problemas en que pasara. Esto fue después de (terminar su relación con) Melissa (Klug)”, explicó.