Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego que el vehículo de Tula Rodríguez fuera impactado por una combi, la presentadora Rebeca Escribens contó que ha viajado en transporte público y pidió a los conductores ser más prudentes. Felizmente en el caso de Tula fue leve y ni ella ni su hija Valentina sufrieron lesiones.

“Coincido contigo (Tula) en todo lo que acabo de escuchar (…) Hoy día tengo un carro que me ha costado hasta el momento, pero yo me he trepado a combis y he subido a micros”, indicó la también actriz.

Asimismo, Escribens dejó en claro que de pituca no tiene nada y recomendó a la gente reclamar si el bus donde viajan va a excesiva velocidad, ya que no pueden exponer su vida.

“A mí por la carita, por la rica ¿creen que uno nace en cuna de oro? Quiero aclarar eso porque siempre los prejuicios están a la orden del día. Reclama si ves que el chófer está manejando muy rápido o bájate. Más importante es tu vida que el tiempo que puedas perder”, concluyó.

¡SE SALVAN!

Recordemos que Tula utilizó su cuenta de Instagram para compartir varios videos donde se muestra fastidiada y relata que una combi chocó contra su carro en el Puente de Pucusana. Cabe resaltar, que la figura de América televisión ni su pequeña sufrieron daños físicos.

“Me acaban de chocar, estoy histérica. Una combi se me metió. Respiré, vino la policía. Finalmente me ha dicho que lo disculpe, que nunca va a pasar, que estaba con su esposa. Seguramente muchos dirán: ‘pero Tula toda la vida es lo mismo’ … pero ¿qué hago? Estoy con mis hijas y espero que el señor haya aprendido la lección”, se le oye decir fastidiada a Tula en un video que colgó en la popular red social.

“Les pido que manejen no solo cuidándose uno, sino cuidando que otros no les choquen. Espero que el señor haya aprendido la lección y que el haberlo apoyado ahora haga que tenga mucho más cuidado en adelante”, agregó.

Entérate más en: Tula y su hija salen ilesas tras fuertes choque con combi: “Estoy histérica”

Mira también: Magaly sobre Tula: “Era una de las bataclanas más deseadas”