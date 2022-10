Rebeca Escribens a Melissa Paredes: “Tus palabras son de corazón”

Compartir Facebook

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, celebró la reconciliación de Melissa Paredes y Rodrigo “Gato” Cuba.

¡Se conmovió y la felicitó! Rebeca Escribens siempre se ha caracterizado por no tener “pelos en la lengua” a la hora de emitir una opinión. Ella fue una de las principales críticas de Melissa Paredes luego de que saliera a la luz el ampay con Anthony Aranda.

Sin embargo, no dudó en resaltar lo dicho por la actriz y modelo el último sábado en “El Gran Show”. Melissa indicó que había hecho las paces con Rodrigo “Gato” Cuba y que ahora estaban trabajando juntos por el bienestar de su hija.

“Melissa Paredes está empezando a flotar, a respirar un poco y está tratando de hacer las cosas lo mejor que puede. Felicidades, Melissa, se nota que es de corazón todo lo que dices”, puntualizó Rebeca Escribens.

También se animó a dar un consejo a todos sus televidentes y puso como ejemplo el caso de Melissa Paredes. Afirmó que lo importante en una relación si es que hay hijos, es trabajar por ellos.

“Esto que le está pasando a Melissa Paredes te puede servir como ejemplo para ti, que quizás estás pasando por lo mismo. Sin duda, su prioridad es su hija, ya estuvo bastante tiempo sin ella. Tomen nota”, indicó la conductora de espectáculos.

Mira aquí:

Sobre las críticas que recibió Melissa por parte de algunos integrantes de “El Gran Show”, Rebeca señaló que no le parecían justas. Para la divertida conductora y actirz, ahora la ex del “Gato” Cuba se está enfocando más en su hija.

“Este es su trabajo y el hecho que esté solamente dos horas no quiere decir que no le de importancia a su trabajo. Simplemente que quiere hacer las cosas bien. De repente se lleva su tarea a casa y practica en casa. No necesitas desayunar, almorzar y cenar en la academia bailando”, dijo Rebeca Escribens.