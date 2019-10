Rebeca Escribens confirma que ‘Mujeres sin filtro’ no va más

Tal y como señaló diario Karibeña, el programa nocturno ‘Mujeres sin filtro’ no va más. Así lo confirmó Rebeca Escribens, quien junto a Gianella Neyra, Katia Condos y Almedra Gomelsky, estaba al frente del espacio sabatino.

-Tenemos información que el programa ‘MSF’ no irá más, ¿es verdad?

Sí. El contrato se cumplió, lo programado ya se hizo. El canal ha decidido no continuar este año con una nueva temporada.

-Pero hace menos de tres meses que habían empezado, ¿qué pasó?

Me imagino que hay otros interese del canal que desconozco y que habrán llevado a la decisión de no continuar con las grabaciones. Supongo que también debe ser por la situación de incertidumbre que se vive en el país por la política.

-¿No les han dado una razón?

No, pero tampoco tengo que entender. El canal ha cumplido con nosotros, nosotros hemos cumplido con el canal, hemos hecho la temporada que acordamos en un inicio y ya está. Eso sí, nosotras estamos muy agradecidas a América TV, fueron los únicos que nos dieron la oportunidad de hacer esta locura llamada ‘Mujeres sin filtro’.

-¿Seguirás en la conducción de ‘Espectáculos’?…

‘Espectáculos’ no es un programa, es un espacio que está dentro del noticiero y por el momento todo sigue igual.

-¿No te apena que se haya reducido a una hora por ‘El show después del show’?

No, en lo absoluto. En realidad el espacio siempre ha sido de 8:30 am a 9:30 am, con el tiempo las cosas fueron bien y se aumentó media hora más pero eso ya no estaba dentro del noticiero.

-¿Qué proyectos se vienen?

Voy a reemplazar a Gianella Neyra en el musical ‘Madres’ desde el 10 de octubre en la Biblioteca Nacional. He hecho 3 películas, ‘Recontra loca’, ‘Locos de amor 3’, que sale el próximo año, y al parecer se viene otra película en noviembre.(A.Saavedra)