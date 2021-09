Rebeca Escribens desliza que Patricio y Luciana están en amores tras apasionado beso

Compartir Facebook

La conductora de espectáculos Rebeca Escribens se dio espacio en su programa matinal para comentar sobre el apasionado beso de Patricio Parodi y Luciana Fuster en ‘La Academia’ y dejó sorprendidos a más de uno.

La también actriz se dio espacio para recordar la nota donde el chico reality aclaraba que no sucedía nada entre ambos y son solo amigos. “Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vincularon con Rosángela, luego con Luciana y no tienen pruebas. Solo lo dicen porque paramos juntos o porque viajamos con un grupo de amigos”, dijo el ‘Pato’.

Tras lo dicho por el modelo, Rebeca Escribens cuestionó sus dichos deslizando que los competidores de ‘Esto es guerra’ serían algo más de amigos. “Pato, déjame decirte que ustedes eran amigos antes del ‘3,2,1, acción’. Ahora eso va a estar en su punto”, comentó.

Magaly Medina habla sobre los rumores de un romance entre Patricio Parodi y Luciana Fuster

La ‘Urraca’ habló del ‘romance’ de ‘Pato’ y ‘Lu’. La ‘urraca’ sacó algunas coincidencias en las que ambos ‘chicos reality’ estaban juntitos casi todo el tiempo.

Eso ocurrió sobre todo en México, en donde se sentaban juntos a la hora de la comida, posaban juntos en las fotos grupales y muchas otras coincidencias. Como por ejemplo que Luciana fue la primera que corrió para saber cómo estaba el ‘Pato’ tras su lesión en México.

Magaly afirmó que aún no hay certeza de una relación, pero todos estarán atentos para revelar lo que hay detrás del presunto romance. La ‘urraca’ también criticó que en ese tipo de programas todos van contra todos en cuanto a peleas y relaciones.

“¿Qué pasará? Ya lo sabremos, de todas maneras, no hay forma de que se oculten si son pareja… ¿Entre ellos van dando vuelta los romances, las peleas, todo, no?”, dijo la ‘urraca’ algo confundida y sarcástica.

Las indirectas entre ambos ahora también están en TikTok, donde publican videos en los que se habla de un romance entre amigos. “Todo empezó como un juego y me terminó gustando”, dice Lucianita en uno de sus videos en la plataforma.

