«Quedé en shock, lloré», Rebeca Escribens revela que le detectaron cáncer de piel

Rebeca Escribens anunció mediante sus redes sociales que que se enfrentó al cáncer de piel, la conductora narró que fue lo que sintió al momento en el le dieron el diagnósticos.

La conductora de espectáculos compartió su experiencia en redes para que más personas a la mínima señal puedan realizarse un chequeo medico con anticipación y así evitar que está enfermedad se desarrolle.

Con el gran susto

Rebeca Escribens habló sobre todo el proceso que tuvo que pasar tras enterarse que tenía cáncer de piel, este suceso la marcó pues por un momento sólo pensaba en la muerte lo que le generó la tristeza y angustia de lo que iba a pasar.

Es así que la actriz afirmó que un extraño lunar en el tobillo fue suficiente para sospechar que algo raro pasaba con su cuerpo por lo que no tardó en visitar al dermatólogo.

«Un lunar raro en mi tobillo me hizo correr al dermatólogo. En efecto, era un melanoma insitu, cáncer de piel. Quedé en shock. Por mi cabeza pasaron pensamientos catastróficos», dijo inicialmente.

Además, confesó que sintió tanto temor que solo se puso a llorar y renegar por este diagnóstico.

«Lloré, peleé con ellos, los abracé y ahora, contándoles lo sucedido”, agregó.

Asimismo, recalcó que su médico de cabecera le advirtió que ya no puede exponerse demasiado al sol ya que este sería uno de los factores que provocan con recurrencia el cáncer a la piel.

«Nunca más sol directo, entre otras costumbres que tendré que modificar. Paso a paso. Ya les iré contando. ¡Lo importante es que estoy bien y con más ganas de vivir que nunca!!!», dijo Rebeca.

Incluso agradeció a su primo quien es el experto en dermatología oncóloga por haberla atendido con mucha cautela y haberle intervenido a tiempo.

Finalmente, el primo de Rebeca reveló que una intervención ambulatoria lograron sacarla de peligro a la conductora para que siga irradiando alegría.

“Un chequeo cada tres meses, seis meses al año y siempre verte. Usa bloqueador, sancochadas en el sol, nunca más”, dijo el dermatólogo.

Receba no dejo de agradecer a sus seguidores por la preocupación y afirmó una vez más que se encuentra sana y fuera de cualquier peligro que amenace su vida.

Enfrentada a Janet Barboza

Ethel Pozo y Janet Barboza iniciaron un nuevo programa de «América Hoy» enlazadas EN VIVO a Verónica Linares y Rebeca Escribens. La cosa empezó llena de emoción porque Janet Barboza y Ethel Pozo estaban hablando del bebé de Brunella. Janet contaba que como a ella le pasó, a Brunella le gustó que haya gente luego de su embarazo. pero ¡zas!, la calma se rompió.

De pronto, Rebeca soltó:«Pero por un ratito, Janet, no vas a estar ahí con toda la familia encima, la madre quiere dormir».¡Vaya! La tensión se podía sentir hasta a través de la pantalla.

Y como si eso no fuera suficiente, Janet no se quedó callada y le tiró un dardo a Rebeca: «Rebeca nunca escucha, pero no importa. Hay mujeres a quienes sí les gusta, hay otras que no y eso hay que respetarlo».

En eso, las dos estaban hablando al mismo tiempo, como dos torbellinos de palabras. La cosa estaba que ardía en el set de «América Hoy», ¡y los televidentes no sabían a dónde mirar!

De pronto, Ethel dio gracias por el enlace y se despidió de Verónica Linares y Rebeca Escribens. «Por tu culpa», le dijo Verónica a Rebeca.«Ya de ahí te cuento Vero que tú si quieres escuchar», exclamó Ethel Pozo.