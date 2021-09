Compartir Facebook

Tras oír la forma tan ofuscada en la que la actriz Andrea Luna dejó en claro su actual situación sentimental, la cantante y presentadora Vanesa Valencia, comentó que la modelo es una ‘desubicada’.

“Desubicada total Andrea Luna y sus comentarios hacia la prensa de espectáculos. ‘La actriz’, yo no sé qué se alucina, creyéndose más que los demás, mirando a los demás por debajo del hombro”, señaló Vanesa.

“Recuerdo claramente cuando ella trabajó con una persona muy cercana a mí y la verdad, justamente nunca me cayó bien por sus poses de superioridad, desde que dejó el modelaje por ser “actriz”. Muy alucinada y malcriada con la prensa”, precisó la artista.

En tanto la conductora de “América Espectáculos”, Rebeca Escribens, también le increpó a la actriz por la forma de responder con insultos y calificativos a los ataques en redes sociales.

“Bueno, bastante ofuscada. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no es mi deber y trato de no hacerlo en mi día a día como mujer o madre; sin embargo, creo que no es la forma de responder ante las críticas o cualquier situación difícil. Hay que tomar aire y calmarse. No sé exactamente cuál es el fondo de la situación, pero la forma la estamos viendo y me parece que no es la adecuada”, sentenció Rebeca Escribens.

