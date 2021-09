Rebecca Escribens se burla de Brunella Horna: “Richard Acuña está bien acabado”

Compartir Facebook

Brunella Horna organizó una gran celebración por el cumpleaños número 37 de su novio, Richard Acuña, pero Rebecca se burló de ella.

Brunella Horna y Richard Acuña llevan más de cuatro años juntos, pero hay una notable diferencia de edad entre ellos. Brunella tiene apenas 25 años, así que son casi 12 años de diferencia entre uno y otro.

Es por esa cantidad de diferencia en edades, que Richard puede lucir mayor que ella, y así lo dio a conocer Rebeca Escribens en su programa. La conductora de televisión se mostró feliz por la pareja, pero se burló de lo viejo que luce Richard Acuña.

“¡Qué belleza! ¡Qué lindo amor! Pero Richard ya está bien acabado, yo pensé que cumplía ya 50 años. Mejor dicho, para tener 50 años, está muy bien”, comentó la conductora del programa causando las risas de todos los presentes detrás de cámaras.

Además, se burló de la forma en la que le cantaron el “Happy Birthday” al hijo de César Acuña porque, hizo la imitación de que todos parecían desganados a la hora de cantar. “No pues, así no se canta. La vida es una celebración siempre. Brunella te faltó ahí ah, más ‘mosca’”, comentó Rebeca.

La modelo Brunella Horna volvió a sacar cara por su pareja Richard Acuña, quien recibe fuertes críticas por no proponer matrimonio a la modelo ya en más de cuatro años de romance.

Todo ocurrió cuando conversaba con Ivana Yturbe, quien le preguntó si le sacó ‘pica’ que Beto da Silva le pida matrimonio con tan solo seis meses de relación. “No, no me da pica… sino ‘rasca rasca’”, respondió entre bromas la empresaria de 25 años y negó que sienta algún tipo de envidia.

“Cada pareja tiene su etapa, cada pareja tiene su tiempo. No porque estés seis meses o yo esté cuatro años, no quiero decir. No hay apuro, todavía no me quiero casar, estamos bien así”, agregó.

