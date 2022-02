“Rechacé varias saliditas a Peter Fajardo”, Greg asegura que fue vetado de EEG

Compartir Facebook

El deportista y modelo Greg Michel rompió su silencio sobre el por qué no es parte de EEG en esta nueva temporada y contó una verdad que dejó a muchos con la boca abierta.

El belga lo dijo todo en el programa de ‘Amor y Fuego’ donde aseguró que el productor de Esto es Guerra Peter Fajardo lo invitaba a salir, a comer, salidas que el nunca aceptó por lo que el productor le puso la cruz.

Estas declaraciones encendieron la farándula pues según el modelo desde que rechazó sus invitaciones Greg no volvió a pisar algún set de Esto es Guerra o de América Televisión.

“¿Cuántas veces le rechazaste a Peter una salida?”, le preguntó la reportera de Rodrigo González y Gigi Mitre. Por lo que Greg Michel no dudó en salir al frente a dar esa revelación.

“Ya tenía el contrato ya por firmar (a Esto es Guerra) y ahí terminó la carrera porque nunca más pisé el set, un solo set de América Televisión. Le rechacé varias de las ofertas de salida del cine, de la comida”, sostuvo el exparticipante de Combate.

Peter aun no se ha referido a las recientes declaraciones de Greg pues al parecer estaría enfocado en que todo salga bien para el estreno de Esto es Guerra el día de hoy, pues el popular programa de competencia y reality cumple 10 años en la televisión peruana.

Elías Montalvo se pronuncia tras rumores de un romance con Peter Fajardo

El tiktoker habló de los rumores que lo relacionan con Peter Fajardo, y asegura que no está acostumbrado a tener a la prensa tan cerca.

Elías Montalvo se pronunció por primera vez acera de los fuertes rumores en torno a un posible romance con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Y es que según mostró ‘Amor y Fuego’, Elías estuvo manejando el auto de Peter, y tras esta situación los rumores aumentaron.

Cabe recordar que Elías cayó nuevamente en sentencia en ‘El artista del año’ y asegura que es porque ha estado con mucha carga por los rumores en torno a su vida sentimental. Sin embargo, aprovechó la pista de baile para descargar todo ese estrés.

“Si bien es cierto sí, he estado un poco estresado y con mucha carga, creo que parte de eso, gracias a esta oportunidad me ha podido sacar toda la carga y enfocarme más en lo que quiero y agradezco por la oportunidad, pero si bien es cierto somos humanos, no somos de piedra, nos choca todo”, señaló