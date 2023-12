¿Reconciliados? La influencer Cinnamon Style fue captada de viaje junto a su expareja Sebastián Guerrero

La sorpresa entre los seguidores de Natalia Merino surgió cuando se le vio de viaje con su expareja Sebastián Guerrero. Recordemos que él fue descubierto en una situación comprometedora al ser captado besando a una colega que no es la madre de su hija. Producto de esta infidelidad, ambos terminaron su relación públicamente. No obstante, ahora muchos internautas sostienen que estarían en el proceso de reconciliación al ser vistos de viaje. ¿Pasarán las fiestas de fin de año juntos? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cinnamon Style captada de viaje con su expareja

La personalidad influyente conocida como ‘Cinnamon Style’ al parecer emprendió un viaje la tarde del 25 de diciembre en compañía de su expareja. Cabe resaltar que compartió más de una década de relación y tienen una hija juntos. Ambos, fueron vistos en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao. En ese sentido, el tiktoker, Ric La Torre, mostró algunas imágenes de lo que sería su llegada al aeródromo de Lima y que estuvieron sentados uno al lado del otro en el avión camino a Estados Unidos.

“Varias de mis chismosas los habría vistos en el aeropuerto, ´primero en el VIP y luego en el gate”, comentó el creador de contenido. Tras ello, señaló que la influencer estaría disfrutando en familia los últimos días del año, pero sin la presencia de su expareja.

«Plot twist en el chisme del viaje de Cinnamon Style y el Chaz a Miami. Si es cierto, viajaron el lunes, tenemos las primeras imágenes, pero ahora me cuentan que ella estaría solamente con su familia y sin él en un crucero”, detalló.

Viajaron juntos, pero no al mismo lugar

Tras las imágenes reveladas, Ric La Torre detalló que ambos no habrían viajado al mismo lugar, pues no han sido vistos juntos después. Este hecho indicaría que gracias a la buena relación que han mostrado, podrían estar manejando su papel de padres de manera madura. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que hayan retomado su relación romántica.

Como se menciona, esta no es la primera ocasión en que Cinnamon Style emprende un viaje en solitario. En el pasado mes de noviembre, reconoció por primera vez que unas semanas después de su separación, se fue de viaje con sus amigas. Explicó en una publicación que tomó esta decisión para superar el dolor que experimentaba tras poner fin a su relación de más de 10 años con Sebastián Guerrero.