¡Reconciliando parejas! Edu Baluarte le canta a una joven ‘Te Amo’ para que perdone a su novio [VIDEO]

El joven cantante Edu Baluarte ingresó a la agrupación de Corazón Serrano este año y se ganó el corazón de muchas fanáticas. El artista publicó un video en sus redes sociales, donde comenta que cantó la canción ‘Te Amo’ a una joven para que se reconcilie con su pareja.

Edu Baluarte reconciliando parejas

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia con mayores éxitos musicales. Edu Baluarte ingresó al grupo conquistando con su maravillosa voz con diferentes canciones, pero una en especial se ha convertido en la favorita del público.

Por medio de sus redes sociales, Edu Baluarte compartió un video donde comenta que un joven le pidió dedicar la canción ‘Te Amo’ a su pareja. «Hola Adrianita ¿Cómo estás? Bueno te preguntarás por qué te estoy llamando o te estoy diciendo esto. Este saludo va de parte de Aaron con mucho cariño para ti. ¿Creo que están peleados?» y la joven responde un poco triste: «Ay sí, estamos peleados».

Luego, Edu Baluarte el envía el mensaje de parte de su pareja: «Bueno, Aaron me dijo que te quería mucho, que te amaba y me dijo que tu canción favorita era ‘Te Amo'», y la joven afirma que sí es su canción favorita. Entonces, el cantante de cumbia procede a cantarle la canción.

@edubaluarte LE CANTE "TE AMO" Y SE RECONCILIARON…😳

¡Al público el encantó!

El video que publicó Edu Baluarte fue hace algunas horas y se ha convertido en viral rápidamente. El cantante de Corazón Serrano cautivó a todos los usuarios con este gran detalle con la pareja y lograr reconciliarlos.

Varios usuarios comentaron que deseaban pelear con sus parejas, para que puedan pedirle al cantante que los llame de la misma manera. Otros aplaudieron el don de reconciliar parejas y algunos señalaban que no tenían con quien pelear.

«Yo tmb quieroooo, ahorita me peleo no se diga más!», «Lo malo es que no tengo con quien pelear», «Quiero un Aaron en mi vida y que Edu Baluarte me cante», «Ya, pero las solteras que hacemos??», «Edu reconciliando corazones, Eres Capaz hacer mucho más de lo que crees», «Listo no se diga más. ahorita me peleo con mi pareja, ya vuelvo», «Si no me piden reconciliación así no quiero nadaaa», fueron algunos de los cientos de comentarios que dejaron los usuarios.