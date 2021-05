Reconocida cantante se declara de género no binario: “Cambiaré mi pronombre”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sorprendiendo a sus seguidores, la cantante estadounidense Demi Lovato ha anunciado a sus seguidores que se declara de género no binaria.

La artista de 28 años ha compartido la noticia en un video publicado en Twitter. Demi que se identifica como pansexual, asegura que ha tomado la decisión “después de mucho trabajo de sanación y autorreflexión”.

También te puede interesar: Joven se gradúa y corre al hospital a festejarlo con su papá: dos días después lo pierde

En su discurso manifestó que no quiere que se le considere experta en el tema o portavoz. “Todavía estoy aprendiendo y conociéndome a mí misma, y no pretendo ser una persona experta o portavoz. Compartir esto con ustedes ahora supone para mí abrir otro nivel de vulnerabilidad. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir con sus seres queridos la realidad de quiénes son realmente”, confesó en su nuevo podcast, 4D with Demi Lovato.

“Dicho esto, oficialmente cambiaré mi pronombre. Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, agregó.

También te puede interesar: Hermana de Álvaro Paz de la Barra le da la venia a Jamila

La ex estrella de Disney habló sobre su decisión de compartir sus sentimientos en el primer episodio de su podcast junto con el escritor y artista Alok Vaid-Menon, que también rechaza el género.

“En 2018 tuve una sobredosis y creo que la razón por la que eso sucedió fue porque estaba ignorando mi verdad y estaba reprimiendo, quien soy realmente para complacer a los estilistas o incluso a los fans, que querían que lo hiciera. Pensaba que tenía que ser una estrella pop femenina y sexy. Ahora me doy cuenta de que es mucho más importante vivir tu verdad que reprimirte porque ese es el tipo de cosas que pasan cuando lo haces”, añadió.

MIRA TAMBIÉN: Perrito chihuahua podría ser sacrificado luego de morder a una mujer