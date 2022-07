«Recontra asqueado», Samuel Suárez indignado con audio de Melissa

Compartir Facebook

Las redes sociales se han inundado de críticas en contra de Melissa Paredes y es que esta vez al parecer la ex conductora habría cavado su propia tumba.

El día de ayer el programa de Magaly Tv La Firme confirmó que si existe el audio donde se escucha la extorsión y chantaje de parte de Melissa a Rodrigo Cuba.

Es así que Magaly comentó sobre los 9 minutos de audio y aseguró que es vomitivo todo lo que escucho pues al parecer Melissa expone a su pequeña.

La conductora quiso compartir el audio pero no tuvo la autorización de Rodrigo Cuba, sin embargo, el poder de las redes no se hizo esperar y el audio se filtro de manera inmediata entre los cibernautas.

Una de las personas que logró escuchar los 9 minutos fue el comunicador Samuel Suárez quien a través de su portal de entretenimiento de ‘Instarandula’ arremetió contra la ex conductora pues se mostró indignado por todo lo que había escuchado.

«Después del escuchar el audio completo no puedo irme sin reafirmar lo ‘recontra asqueado’ de escuchar a Melissa Paredes y aunque suene apresurado decirlo, lo diré», fueron las palabras de Samuel.

Además, Samuel afirmó que después de haber escuchado el audio esta más que seguro en la versión de Rodrigo Cuba.

«Gato yo te creo cada una de tus palabras de ese audio», finalizó el comentarista.

Melissa Paredes jura haber sido buena esposa: “le regalé un carro, imagínense”

Melissa Paredes recalcó que Rodrigo Cuba no fue quien costeaba todos los gastos del hogar. Así, deslizó cuando le preguntaron si prácticamente el futbolista la mantenía.

“Me da risa eso, es como que Anthony ahorita diga que me paga todo. A veces me olvido de pagar mi celular. Soy muy olvidadiza. Mi ex pagaba por ejemplo mi celular o alguna cosa y yo pagaba las compras de la casa”, dijo la modelo.

En ese mismo instante agregó que incluso le regaló un automóvil: “Pagaba su carro entero, le regalé un carro, imagínense”.