¡Lamentable! Recordado integrante de ‘Combate’ sufre terrible accidente: «Me siento destruido»

Miguel Arce conocido por su participación en el programa de combate sufrió un terrible accidente durante la competencia de los juegos extremos del reality 4 elementos.

El modelo dejó boquiabiertos a sus compañeros de competencia quiénes no sabían si Miguel se encontraba fuera de peligro por lo que fue llevado de inmediato a emergencia.

Terrible caída

Miguel Arce se alejó del Perú para buscar suerte en otros países es por ello que México le abrió las puertas siendo participante de cuatro elementos un reality donde los competidores se someten a duras pruebas para conseguir la victoria.

Sin embargo en una de las competencias el modelo tuvo una terrible caída que pudo haber sido peor por lo que preocupó a sus fans ya que aseveró sentirse destruido.

@unimas Tremendo susto el que nos dio MiguelArce, quien sufrió una fuerte caída en pleno reto ante RodelG. 😱💥 No te pierdas #Reto4ElementosUS La Liga Extrema, de lunes a viernes a las 10P/9C por #UNIMAS #realityshow ♬ sonido original – UniMás

El conocido también como ‘Thor’ se lanzó de una de las pruebas cayendo estrepitosamente hasta el punto de no poder pararse por lo que la atención médica fue clave para que el actor pueda recibir la atención inmediata.

Afortunadamente Miguel Arce no sufrió alguna lesión que comprometa su estado físico pero recalcó sentirse bastante adolorido por la caída.

“Me siento destruido. Me duele la espalda, me dolian las costillas. El médico me dijo o descansas y es respetable, o estamos ahí para ayudarte. Yo voy a intentarlo y necesitaba volverme a lanzar”, afirmó.

Cómo era de esperarse Miguel Arce siempre ha destacado en los realities de competencia por el esfuerzo y dedicación que pone en cada una de las pruebas.

Pese a ello, el competidor tendrá que tomarse unos días de descanso para volver recuperado y lejos de cualquier peligro que pueda exponerse en competencia.

Apunto de morir

De acuerdo a Miguel Arce, la vez que estuvo a punto de morir fue cuando sufrió un accidente vehicular en la ciudad de Lima, cerca a una conocida universidad.

Todo sucedió cuando salía de trabajar para un concierto. Él se encontró con unos amigos que le prometieron que lo iban a llevar a su casa.

En ese momento, el peruano no se había percatado que ellos se encontraban en estado de ebriedad, por lo que al ver a unas mujeres, intentaron impresionarlas manejando a gran velocidad.

Esto sin medir las consecuencias, y es que terminaron dándose varias vueltas de campana en un óvalo.

Ante la gravedad del impacto, Miguel Arce salió volando por una de las ventanas del vehículo, sufriendo graves lesiones en la cabeza.

De inmediato fue llevado a una clínica local, en el que le dijeron a su madre que debía de tomar una importante decisión.

Ella debía decirle a los médicos si querían que lo operen en ese momento o esperar unos días.

El problema era que si esperaban muchos días, existía la posibilidad de que él sufra un daño cerebral irreversible.

Mientras que si lo operaban en ese momento podía tener una vida normal, pero no le garantizaban que sobreviviera.

Finalmente, su progenitora pidió que lo operen en el momento y salvó su vida