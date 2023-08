¿Recordó a una ex? Fan llora en pleno concierto al escuchar el tema «Vete» de Corazón Serrano

Corazón Serrano es un grupo de cumbia que ha cautivado al público entero con sus canciones. La gran mayoría de sus canciones son engaños y desamor, es por ello que muchos fans se sienten identificados.

Fan se pone llorar

En cada uno de los concierto del grupo, siempre hay muchos espectadores a quienes alguna vez le rompieron el corazón. Este es el caso de un joven que al parecer estaba con su pareja al lado abrazándose, pero cantaba llorando el tema «Vete».

El animador del grupo, Dani, fue quien grabó este preciso momento en uno de los conciertos. En el video podemos ver como el joven interpreta la canción de cumbia con gran sentimiento. Hay momentos que parece que le canta a su pareja, pero termina muy desconsolado.

«Si nunca has llorado en vivo con Corazón Serrano, entonces no has tenido una decepción amorosa», escribió el animador en sus redes sociales. El video publicado en TikTok ha alcanzado los 238 mil reproducciones y más de 10 mil me gustas.

En los comentarios, varios seguidores del grupo comentaron que bien podrían ser ellos y que se sienten identificados: «Vivo con el miedo que este man me grabé cantando todo sufrido en los conciertos», «Quien dice que los hombres no lloramos», «Me siento identificado», «Claramente puedo ser el man en ese momento jajaja», «Alguna vez en nuestra vida fuimos ese», «Quien no ha llorado en un concierto de Corazón Serrano pues no la ha vivido».

Video del grupo llega a 90 millones de views

El grupo anuncia hace unos días un gran logro. Un videoclip que recopila las canciones «Hasta la raíz», «Tomando cerveza», «Mix Morena» y «Ven a mi» acaba de superar los 90 millones de reproducciones. Esta grabación se realizó en el 27° aniversario de la agrupación en un concierto en Piura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Corazon Serrano Peru (@corazonserranoperu)

Corazón Serrano agradeció el apoyo de todos los fanáticos que los han apoyado todos estos años. El grupo cumple este 2023, 30 años de trayectoria musical y se encuentran en la cima de su carrera. Sus canciones y el grupo son uno de los más escuchados y pedidos en todo el país.