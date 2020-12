¡Recuerda! El 31 de diciembre y el 1 de enero no salen autos particulares

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio del estado de emergencia en nuestro país, el nuevo gobierno transitorio de Francisco Sagasti dispuso que en estas fiestas de fin de año ningún vehículo particular pueda circular los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Es por ello que, recuerda, si es que debes trasladarte hacia algún lugar solo podrás hacerlo desde transporte público o taxis autorizados, según advirtió el Ejecutivo.

“Con esta restricción (a la circulación de vehículos privados) queremos dar el mensaje de que es importante estar en familia. Pero que tenemos que buscar formas creativas de estar en familia. Sin el acercamiento físico que tradicionalmente lo hemos hecho”, señaló Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros al respecto.

Mira también: Chofer se drogaba para manejar combi ‘pirata’

Asimismo, hizo hincapié en que se están tomando nuevas medidas con la finalidad de poder evitar una nueva ola de contagios por COVID-19, cuya nueva cepa ya llegó a Chile.

“Hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y vínculo familiar distinto a los tradicionales. Porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda”, agregó.

Cabe recordar que la multa por hacer caso omiso a la norma supondrá un costo mayor de 6 mil soles.

FUENTE: EXITOSA

Mira también: Papito recupera S/30 mil que su hija tiró a la basura por error