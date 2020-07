Compartir Facebook

La temperatura está descendiendo considerablemente estos últimos días en Lima. Por ello, es importante salir de casa con el respectivo abrigo suficiente para lidiar con este clima, además, obviamente, de tu barbijo o tapabocas y una mascarilla facial, para protegernos de la COVID-19 que todavía sigue entre nosotros.

Pero no solo es importante abrigarse bien para combatir al clima y las consecuentes enfermedades que nos podría traer el no abrigarnos, ya que los alimentos que ingerimos también son pieza clave para mitigar las enfermedades a las que, por obvias razones, no queremos estar expuestos.

Proteínas, vitaminas de todo tipo y carbohidratos son algunos de los componentes que deberían llevar los alimentos que consumes para reforzar tu dieta diaria. Estos nutrientes ayudan a mantener en perfectas condiciones nuestro sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias y, si ya te enfermaste, reducir el impacto que tendría esta en tu organismo.

El Ministerio de Salud (MINSA), a través de los especialistas el Instituto Nacional de la Salud (INS), hacen de conocimiento que el cambio súbito de temperatura en la ciudad, sumado a una mala dieta, y quién sabe, de repente un mal ciclo de sueño o poco descanso es una combinación letal que genera un descenso en las defensas de nuestro organismo.

Esto es lo que deberías consumir

La papaya, el mango, el camote, la zanahoria, el huevo y los lácteos son algunos de los alimentos saludables que contribuyen a la prevención de infecciones respiratorias agudas y otro tipo de males que origina en nuestro cuerpo este clima tan gélido. Además, estos alimentos actúan como antioxidantes e intervienen en la formación y reparación de los tejidos.

Los cereales andinos también albergan una gran cantidad de proteínas de tipo vegetal y una excelente calidad de aminoácidos. El pepino, el tomate, la mandarina, el pimiento, la naranja, la maracuyá y el aguaymanto, son alimentos de fácil acceso y con grandes cantidades de vitamina C.

Para saber más sobre nutrición, puedes entrar al portal web de las Guías Alimentarias para la Población Peruana que habilitó recientemente el ministerio de Salud.

