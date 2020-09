Regidora de San Martín festejó cumpleaños de su esposo junto a invitados

Compartir Facebook

Pese a la prohibición de reuniones sociales, Ivonne Saavedra, regidora de la provincia de Lamas, en San Martín, fue captada celebrando la fiesta de cumpleaños de su esposo en la terraza de su domicilio.

A través de un video difundido por un medio local, muestra a todos los presentes luciendo sus mejores atuendos pero sin portar mascarillas. En su defensa, la concejal señaló a Vía Televisión, que la denuncia partió de un vecino envidioso. «Yo no he hecho fiesta, no he hecho bulla».

«He celebrado el cumpleaños de mi esposo. Ese vecino que me ha filmado, porque no lo he invitado, estará picón, pues», señaló. Por otro lado, en Juanjuí, un gerente edil habría organizado un reencuentro de promoción con comida y baile incluido. Ambos casos han generado mucha indignación entre los usuarios de la región San Martín.

PROTEGEN GANADO CONTRA LA RABIA DE HERBÍVOROS

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), inmunizó a 37 819 cabezas de ganado contra la rabia de los herbívoros en la región San Martín en lo que va del año. La vacunación permanente ha dado resultados positivos, de manera que se ha logrado reducir notoriamente los brotes de la enfermedad.

Con casi 38 mil animales de producción inmunizados, la autoridad en sanidad agraria está próxima a superar la meta anual de proteger a 41 mil ejemplares en la región, pese a la cuarentena obligatoria que, en San Martín, concluyó el 31 de agosto. Como se sabe, las acciones del Senasa continuaron a nivel nacional para garantizar la seguridad alimentaria.