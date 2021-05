¡Regresa por todo lo alto! Pamela Pardo estrena videoclip como solista

Compartir Facebook

La cantante Pamela Pardo, uno de los personajes más mediáticos de nuestra farándula, regresa renovada y por todo lo alto con nuevo videoclip; esta vez como solista.

En su lista de éxitos musicales como “Ojalá que no puedas” y “Voy a olvidar”, la artista ya preparada su nuevo tema que promete romper en este 2021.

“Estoy muy feliz porque estoy de vuelta por mostrar mi música. No es que estuve me había retirado, pero me mantuve perfil bajo. Además, la pandemia nos golpeó a todos y ahora estoy aquí con fuerza. Pronto les anunciaré más novedades en mi carrera”, dijo emocionada.

Cabe recordar que antes de mostrarse en esta nueva faceta como solista, la cantante pasó por exitosas agrupaciones como ‘La Elite del Callao’, ‘Diosa del Ritmo’, ‘Hermanos Silva’, ‘Son Puerto’, ‘Bella Bella’, y más.

Pamela Pardo quiere dar vuelta a la página y dice que ha madurado. Sobre ese hecho, prefiere no volver a dar detalles porque el tema ya fue aclarado en su momento.

“Eso fue parte del pasado. Yo no fui la manzana de la discordia, al contrario, hice que Leysi abriera sus ojos para que se dé cuenta con quién estaba. Para mí, eso está zanjado, ya estoy en otra etapa de mi vida, más madura”, concluyó.

