¿Reimond Manco se viste de crema?: “No le cierro la puerta a ningún equipo”

Reimond Manco es una incógnita de cara al 2021, pues su equipo, Atlético Grau, descendió de categoría y al mismo tiempo culminó su contrato.

Ante los rumores de la posibilidad de que Manco llegue a Universitario de Deportes, el volante se pronunció y manifestó que no le cierra la puerta a ningún equipo, pese a su pasado blanquiazul.

“No le cierro la puerta a ningún equipo, pero por favor no inventen noticias falsas. Mi decisión de esperar hasta esta fecha, sin arreglar con ningún equipo, es porque no me gusta desesperarme en tomar alguna decisión por el bienestar mío y de mi familia”, escribió el exjotita.

Hace algunas semanas, se le vinculó a Reimond Manco con Alianza Lima y Sport Boys, sin embargo respecto al primer caso, el jugador expresó que no hubo “ninguna comunicación con Alianza (Lima)”.

“Espero que sea lo que Dios quiera”

Con respecto al cuadro rosado, señaló: “Sí, regresaría al Boys. No tengo problemas de jugar en ningún equipo. No me es indiferente el Boys, dejé un bonito recuerdo y si se da la oportunidad bienvenida sea”.

