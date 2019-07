‘Reina del sur’ aconseja a ‘Foquita’ que pase más tiempo con sus hijos

FOTO: CARLOS GUERRERO

Pese a las diferencias y al distanciamiento que existe entre Melissa Klug y Evelyn Vela, la popular ‘reina del sur’ no fue indiferente con su ex ‘pinky’ y se solidarizó con la ‘Blanca de Chucuito’, luego de verla derramar lágrimas por el poco tiempo que Jefferson Farfán les dedica a sus hijos.

-Melissa Klug salió llorando pidiéndole a Jefferson que pase más tiempo con sus hijos…

Fuera de todo de lo que he tenido con Melissa yo la comprendo, le tengo cariño y creo que ella siente impotencia. Si lo que dice ella es cierto, uno como madre, como mujer se siente impotente.

-¿Crees que la supuesta cercanía que tendría nuevamente Jefferson y Yahaira, sería la causante de esta ausencia de la ‘foquita’?

No lo sé porque no comparto tiempo con ninguno de los dos. Adriano es un niño muy lindo, correcto, es amigo de mi hijo, Jeremy es un chiquito hermoso, tierno y me parece mal si es así como Melissa dice que él (Jefferson) no ve a los bebes, creo que debería de compartir un poquito más y estar con ellos.

-¿Descartas la posibilidad de retomar la amistad con Melissa?

No descarto la posibilidad porque estoy en paz, tranquila, si ella quiere hablar conmigo estoy dispuesta a reunirme con ella, Melissa sabe donde encontrarme, sabe mi teléfono pero hasta ahora no lo ha hecho.

-¿Te parece poco caballero que Renzo Spraggon haya hablado cosas intimas de Mónica Cabrejos?

Mis ex son contaditos con mis dedos, este chico es un saliente, es una persona que no tiene luz propia, me parece una persona ignorante el sentarse en un set de televisión hablar de diferentes mujeres, eso no es de hombres. Mónica ha dicho que no ha estado con él, si nadie lo oficializa, y sale hablar de esto es porque no brilla con luz propia este chico ni echándole escarcha brilla. (C. Quintanilla)