Reino Unido: Alpaca interrumpe partido de fútbol metiéndose a la cancha

Una peculiar historia se vivió en una cancha de fútbol en Reino Unido al avistar a una alpaca en medio del juego, interrumpiendo sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

El partido, ocurrido el sábado en el condado de Yorkshire del oeste de Reino Unido, estuvo suspendido durante 20 minutos hasta esperar que el animal saliera de escena.

La alpaca de nombre Oscar habría escapado de una granja cercana hasta llegar al juego disputado entre Carlton Athletic y Ilkley Town, por lo que se llevó el protagonismo de la contienda en unos instantes.

Mira también: Pastor evangélico agrede a su esposa sin saber que estaba transmitiendo en vivo

Se sabe que la persona encargada de hacer este video viral fue Claire Armstrong y, sobre ello, el presidente del club, Richard Giles, pronunció: «Claire estaba con una llamada con alguien y dijo: ‘Lo siento, tengo que colgar, hay una alpaca en la cancha'».

Al momento de retirar al animal del lugar, algunos jugadores se enfriaron de tanto tiempo esperar a que la alpaca saliera.

«He visto y jugado al fútbol por 40 años y nunca presencié algo así», agregó Giles.

Lo cierto es que luego de esta cómica anédota, uno de los equipos está considerando adoptar a Oscar como su mascota oficial al momento de los juegos.

Crazy scenes ⁦@CarltonAthletic⁩ vs ⁦@ilkleytown⁩ today. ⁦@JoeGarsideLUFC⁩ drops his shoulder and leaves Alpaca for dead. pic.twitter.com/a8GVphyycF