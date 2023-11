¡Renace la esperanza! Gianluca Lapadula ilusiona a hinchas de la selección peruana y se alista para las Eliminatorias

¡El regreso de “Lapagol”! La selección peruana afrontará dos pruebas de fuego en unos días con la finalidad de recuperar el paso en las Eliminatorias. Enfrentando a Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima, los dirigidos por Juan Reynoso van por los seis puntos y para esta fecha doble es casi segura la presencia de Gianluca Lapadula. En una entrevista con un medio local, el atacante del Cagliari se confesó y señaló que tiene muchas ganas de aportar con goles a la bicolor.

También puedes leer: ¡Su más grande deseo! Jean Ferrari confirma interés por Yoshimar Yotún: “A mí me encanta”

El regreso de Gianluca Lapadula

En los primeros cuatro partidos de la selección peruana, el gran ausente fue Gianluca Lapadula. El delantero nacional no pudo estar en la convocatoria debido a que se venía recuperando de una lesión, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora, el ariete se alista para la fecha doble y comenta que tiene muchas ganas de aportar para que Perú pueda levantar en las Eliminatorias.

“Yo también tengo muchas expectativas en cuanto a la fecha doble. El año pasado, en la semifinal de la Serie B, se me rompió el tobillo derecho contra el Parma y tuve que aguantar hasta el final. Decidí operarme este verano y ahora me siento muy bien. Me operé el 27 de julio y volví al 20 de octubre a jugar de manera oficial con el Cagliari”, apuntó Gianluca Lapadula.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gianluca Lapadula (@gianluca_lapadula_official)

Además, manifestó que los problemas en su nariz también son cosas del pasado, sin embargo, confesó que seguirá usando su máscara por motivos de seguridad. Incluso confesó que el usarla lo hace sentir como un superhéroe.

“Ya no quiero arriesgar nada. La máscara me hace sentir mucho más seguro y acabaré usando la máscara hasta el último partido de mi carrera (…) creo que me hace sentir como un superhéroe. Estoy muy ligado a mi máscara desde el partido contra Paraguay por Copa América”, manifestó Gianluca Lapadula.

También puedes leer: ¡Polémico! Juan Reynoso rompe su silencio y manda tremendo “misil” contra Ricardo Gareca

Recuerda al “Tigre” con cariño

Durante la etapa de Ricardo Gareca como entrenador de la selección peruana, Gianluca Lapadula fue uno de sus máximos goleadores. El delantero comenta que se sintió muy apenado con la salida del “Tigre”, sin embargo, también destacó que se siente cómodo con Juan Reynoso.

“Claro que me dolió. Ricardo tenía algo especial, todavía tengo contacto con él. Vi que abrió su Instagram y comencé a seguirlo, pero también me siento muy cómodo con Juan Reynoso”, agregó Gianluca Lapadula.