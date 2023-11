Renato Rossini deprimido tras no lograr presentar su plato y Giacomo Bocchio lo alienta: «Tú tienes la capacidad»

Renato Rossini, uno de los favoritos a ganar «El Gran Chef Famosos», pasó un difícil momento durante la competencia al no no culminar la presentación de su plato. Ante ello, recibió duras críticas de Javier Masías, pero las palabras de aliento llegaron gracias al chef Giacomo Bocchio, quien sorprendió a muchos al tomar esta actitud. De igual forma, resaltaron que Rossini ha demostrado gran esfuerzo y talento durante el reality culinario. No obstante, él se mostró decepcionado al no poder culminar con lo establecido. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Renato Rossini deprimido por no presentar nada en su plato

El concursante de «El Gran Chef Famosos» tuvo un difícil momento durante el programa, pues no pudo completar la preparación de su plato. Por ello, no presentó nada ante el jurado, quienes se mostraron desencajados por este hecho. Incluso, Javier Masías criticó duramente a Renato Rossini por este hecho. «Estamos acostumbrados a que siempre se presenta. Personalmente siento que es una pérdida de tiempo y que vine a trabajar por gusto el día de hoy por tu culpa», afirmó el jurado.

Ante ello, Renato Rossini optó por agradecer las palabras y responder posteriormente como es de costumbre en el formato del programa. No obstante, se mostró cabizbajo al no poder culminar su plato. Por tal motivo, algunos usuarios lo respaldaron en los comentarios y le pidieron que se esfuerce más, pues muchos quieres que Renato Rossini gane la competencia en esta temporada.

Palabras de aliento de Giacomo Bocchio

Por otro lado, para darle ánimo y reconocer su esfuerzo a lo largo de la temporada de «El Gran Chef Famosos», Giacomo Bocchio le dedicó unas palabras de aliento a Renato Rossini. El competidor se encontraba evidentemente triste por no cumplir con lo solicitado. Ante ello, lejos de llamarle la atención, el chef Bocchio le brindó palabras de aliento.

«Renato eres un buen cocinero, pero te has puesto nervioso con esto. Has debido picar tus papas y hervirlas en poquita agua y llegabas. 50 minutos para hacer el langostino son 8 minutos 30 por langostino. Tú tienes la capacidad para hacerlo Renato. Vamos con el siguiente plato», sostuvo el jurado Giacomo Bocchio dándole los ánimos necesarios.