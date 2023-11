Renato Rossini Jr. respalda la evaluación del jurado de «El Gran Chef»: «Siempre pregúntale a los expertos»

Giancarlo Granda tuvo como invitado a Renato Rossini Jr. en su programa «Tiempo Muerto», en donde entrevistó al popular «FE NO ME NAL». En tal sentido, Rossini contó detalles de cómo es el jurado en «El Gran Chef Famosos», resaltando lo importancia de la evaluación de un experto. Incluso, aseguró que si «le piden cortar la cebolla parado de manos, lo voy a hacer». Por tal motivo, para él es sumamente importante lo que pueda decir un experto sobre la preparación de tu plato. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Renato Rossini Jr. respaldó al jurado de «El Gran Chef Famosos»

El popular «FE NO ME NAL» estuvo con Giancarlo Granda para una entrevista en el programa «Tiempo Muerto». En tal sentido, Renato Rossini contó detalles sobre su participación en «El Gran Chef Famosos». Por ello, resaltó el papel del jurado en el programa, pues a la hora de evaluar es de suma importancia la opinión de ellos. Incluso, señaló que no importa la indicación que le den, él la seguiría paso a paso, pues la intención del programa es ir mejorando cada vez más en la preparación de los platos.

«Siempre pregúntale a expertos. Si Giacomo me dice que corte la cebolla parado de manos, lo voy a hacer porque él es el que sabe. Cuando me decían en los comentarios ‘Oye esto no se puede comer, está mal, le falta sal’. Cuánta gente daría lo que sea para que Giacomo o Nelly puedan probar su plato si quiera y tener una opinión frente al plato», contó sobre el jurado de «El Gran Chef Famosos».

Vuelve al programa

La nueva temporada de «El Gran Chef Famosos» está a la vuelta de la esquina. Ante ello, en un reciente video promocional se anunció a los participantes que regresan entre los que resalta Renato Rossini Jr., quien promete llevarse la victoria en esa ocasión. De igual forma, esta nueva temporada ha sido denominada «La Revancha» y empezará el próximo lunes 4 de diciembre.

“Tus participantes favoritos están listos para “La Revancha” y enfrentarán el reto más grande en esta cocina”, señaló el conductor José Peláez durante el spot promocional de la nueva temporada del programa. “Desde este lunes 4 de diciembre a las 7:45 de la noche tus participantes favoritos vuelven en una renovada, emocionante y divertida competencia en “El gran chef famosos”, la revancha”, acotó José Peláez.