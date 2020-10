Renato Tapia: “Bien raro que el VAR solo se use para nuestras faltas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El partido Perú-Brasil dejó a más de uno sin aliento y con una sensación extraña, a raíz del pésimo arbitraje del chileno Julio Bascuñán. La sensación de todos los peruanos es que sí se pudo ganar.

En esa línea, el volante de la Selección peruana, Renato Tapia, fue consultado al epílogo del partido y manifestó su disconformidad con el arbitro al decir que le parecía raro que las jugadas en el que Perú cometía alguna falta, sean todas revisadas por el VAR; y cuando ocurría al contrario con Brasil, no pasaba lo mismo.

También te puede interesar: Redes explotan por el desempeño del árbitro del Perú – Brasil

«Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR, y en las de ellos no. Le rompen la ceja a Trauco y dice que fue una jugada fortuita, entonces no entiendo su criterio», manifesó el futbolista que juega en el Celta de Vigo de España.

Además añadió que, «no entiendo en qué reglas se basa: me caigo en el primer tiempo con Zambrano y dice que los dos debemos de salir. No sé si sabrá las reglas, pero cuando hay dos jugadores del mismo equipo caídos en el campo no pueden salir juntos».

Puedes ver: Perú – Brasil: ¡Gooool! Renato Tapia pone arriba a la selección

Al mismo tiempo, el volante destacó el partido que hizo la ‘Bicolor’ y sostuvo que «Perú hizo un buen planteamiento, pese a no encontrarse como equipo desde hace más de un año».

«Cuesta volver a encontrarse con este estado físico por la pandemia, pero creo que se valora el trabajo y la entrega, independientemente del resultado, ya que estoy seguro que en casa nos haremos más fuertes», concluyó.

MIRA TAMBIÉN: El sentido mensaje de Zambrano, tras ser expulsado en el Perú – Brasil