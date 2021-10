Renato Tapia envía mensaje motivacional a la ‘Blanquirroja’ tras derrota: “Seguimos en la lucha”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡En las buenas y malas! El ‘Capitán del futuro’ destacó el gran esfuerzo de sus compañeros y pidió que no ‘bajen la cabeza’ pues aún se puede clasificar.

Renato Tapia pese a que no está presente en el grupo de los convocados, envió un mensaje de aliento a la ‘Bicolor’ tras su derrota en La Paz y pidió que sigan luchando hasta el final, pues el sueño de clasificar a Qatar sigue en pie.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“Aplauso para todos los que fueron a Bolivia, esfuerzo que no se negoció nunca, seguimos en la lucha. ¡Vamos Perú Carajo!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

GIANLUCA LAPADULA: “PODEMOS GANAR EN CUALQUIER CANCHA”

Gianluca Lapadula sigue dando que hablar. El atacante sabe que tiene un reto complicado ante Brasil, pero se muestra confiado en lograr la hazaña. “Yo con este grupo siento que podemos lograr cualquier resultado, en cualquier cancha. Me hubiera gustado meter gol (ante Venezuela), pero lo más importante era ganar. Lo que me gusta es la unión de este grupo y sus ganas de ganar cualquier partido”, añadió.

De otro lado, contó que constantemente le habla a su familia que está en Italia de las bellezas del país, al punto que está planificando traer a su esposa y sus hijos para que conozcan el lugar por el que entrega todo cada vez defiende a la Blanquirroja.

Los hinchas que hicieron llegar su lista de interrogantes a la plataforma FPF Play, le preguntaron cómo fue el recibimiento familiar después de jugar con el Perú. “Me recibieron muy bien en mi casa, de hecho, hice una fiesta con comida peruana. Les he dicho que aquí vivo algo muy fuerte y les comenté también que quiero traerlos a todos para que conozcan el Perú”, señaló el delantero.

Lapadula reconoció, además, que no está dispuesto a perderse el partido ante Brasil, pese al fuerte golpe que sufrió en su dentadura “Eso no pasará es imposible, yo puedo jugar” y luego bromeó sobre los golpes que ha sufrido “Llegue a Lima creo que mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico mucho más lindo”, finalizó entre risas.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin