Renato Tapia respalda a Juan Reynoso tras derrota ante Bolivia: «Es un gran entrenador»

La noche fue dura para nuestra selección peruana en Bolivia, ¡y la afición no se guardó nada! Después de la derrota 2-0 contra Bolivia, los hinchas gritaron en contra de Juan Reynoso. Pero, en medio del caos, Renato Tapia se puso al frente, mandando un mensaje claro.

¿Qué dijo Renato Tapia sobre Reynoso?

En una noche amarga para nuestra selección peruana, con una derrota 2-0 frente a Bolivia, los hinchas no ocultaron su frustración. Desde las gradas, resonaron los gritos exigiendo la salida de Juan Reynoso. Pero, el mediocampista Renato Tapia, en declaraciones postpartido, respondió y respaldó al técnico y al equipo.

«La gente está pensando en caliente. Las cosas no salen bien y lo dicen, pero nosotros hacemos oídos sordos. Este es un grupo y no le damos la espalda a nadie», dijo Tapia.

La situación no está fácil, amigos. Con este traspié, nos ubicamos en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, con solo 1 punto en el bolsillo. Renato Tapia, siendo el único que dio la cara después del partido, no se achicó y dijo: «Sabemos lo que podemos dar. Estamos mentalizados y enfocados en el grupo. Juan es un gran entrenador y tiene un comando técnico muy bueno».

🎙️ Renato Tapia: «Yo creo que jugamos bien. No hay que pensar en qué es lo que ha pasado y buscar el error. Tengo bronca porque perdimos, pero así es esto. Vamos a conversar. Siempre daremos la cara».#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/wa8E1sBZmw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 16, 2023

Y claro, las críticas hacia Reynoso no se hicieron esperar. Pero Tapia, como un guerrero, salió al frente: «Es fútbol, hermano. Muy grandes se fueron a la baja y no le encuentras explicación. No hay que seguir en esto, buscar culpables nos hundirá a todos. Hay que seguir hacia adelante, pensar que podemos hacer las cosas bien».

En esta montaña rusa de emociones, Renato resaltó la unidad del equipo y mandó un mensaje a la banda: «Si vamos a seguir cuestionando, nos vamos a hundir todos, vamos a pisar la mierd# y no vamos a poder avanzar». ¡Firme y claro!

Pero la vida sigue y la Bicolor se prepara para su próximo desafío contra Venezuela. La derrota duele, pero Tapia nos deja con una esperanza brillante: «Siempre daremos la cara». ¿Será este el punto de quiebre que necesitamos?

La prueba de fuego: Venezuela, ¿El renacer de la Bicolor?

En el horizonte se avecina un duelo clave: ¡Perú contra Venezuela! La selección, tras una derrotas seguidas en las Eliminatorias 2026, tiene un encuentro que puede marcar un antes y un después.

La esperanza recae en los hombros de la Selección y del entrenador Juan Reynoso. Renato Tapia en medio de la tormenta, lanzó un mensaje esperanzador: «Siempre daremos la cara». La fe no se pierde, y el apoyo al técnico Juan Reynoso es sólido: «Este es un grupo y no le damos la espalda a nadie».

Con un pie en la cuerda floja, la Bicolor enfrentará a Venezuela con la mira puesta en la redención. La afición está ansiosa, ¿será este el cambio que todos esperamos?

La prueba de fuego está a la vuelta de la esquina, y la Bicolor necesita el respaldo de su gente más que nunca. ¿Será que los jugadores de la Selección Peruana nos regalan una alegría en este camino lleno de desafíos? ¡La esperanza es lo último que se pierde!