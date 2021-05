Renato Tapia supera lesión y ya entrena con el Celta de Vigo

Una buena noticia para la selección peruana de cara a los partidos ante Colombia y Ecuador en el reinicio de las Clasificatorias Qatar 2022. Renato Tapia, de 25 años, superó su lesión y regresó ayer a los entrenamientos del Celta de Vigo.

El pasado 30 de abril, Tapia sufrió una rotura de fibras de grado I en el bíceps femoral izquierdo, por ello, su tiempo de inactividad iba a rondar al menos las tres semanas, pero ha vuelto a las canchas antes de lo previsto. Pese a que volvió a los trabajos del Celta, es difícil que el técnico Eduardo Coudet lo utilice en la última jornada de La Liga Santander.

Su equipo enfrentará a Betis este sábado, a las 11 de la mañana. Renato Tapia ha sido considerado como uno de los jugadores más valiosos por club de La Liga.

El peruano se codea al lado de Messi y Courtois Como se sabe, Tapia está en la nómina preliminar de convocados para la Copa América, pero no hay duda que estará en la lista final conformada por 23 jugadores.

Este viernes, Ricardo Gareca dará a conocer la lista de convocados para los partidos contra Colombia y Ecuador, que se jugará el 3 y 8 de junio en Lima y Quito, respectivamente.

