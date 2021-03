RENIEC le niega registro a hijos de Ricardo Morán: “Vamos a pelear”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No parará la lucha. El productor de “Yo Soy”, Ricardo Morán, se pronunció, luego que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) negara la inscripción de sus dos pequeños hijos.

A través de sus redes sociales, el director de teatro precisó que, a pesar que el marco legal del país es desactualizado, continuará con su lucha para que Emiliano y Catalina logren obtener el DNI peruano.

También te puede interesar: Aída denuncia que recibe comentarios denigrantes tras reportaje de Magaly

“Familia completa. Vamos a pelear hasta que RENIEC tenga que inscribir a mis hijos. La negativa que nos han dado hoy solo demuestra lo cerrado y desactualizado que es el marco legal peruano. Nos han tirado la puerta en la cara, pero vamos a ganar la guerra”, mencionó Ricardo Morán.

Como se recuerda, el productor reveló que sus hijos están viviendo como ilegales en el Perú, debido a que la ley con la que se regular pertenece a 1936, por lo que se necesita de ambos padres para inscribir a un niño.

“Cuando la ley del derecho de familia (se escribió) fue en el 36, cuando nada de esto existía. Por eso mis hijos no tienen ningún registro y viven en Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país porque la ley y RENIEC me han negado, con un documento, que los inscriba”, indicó ofuscado.

También te puede interesar: Choca ‘asado’ por video íntimo de Shey Shey: ‘No lo manden’