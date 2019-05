Renzo Costa afirma que no tiene paltas con Richar Acuña

El empresario Renzo Costa se presentó en el set de ‘En boca de todos’ donde se animó a contar que tuvo un encuentro con el congresista Richard Acuña, actual novio de su expareja, Brunella Horna.

Los hechos se dieron cuando los conductores del espacio, le preguntaron su tendría problemas en saludarlos si los ve. “Claro que lo haría, es más, ya me he cruzado con él y lo he saludado”, aseguró.

“Con los dos juntos no (me he cruzado), pero con él sí y se acercó a saludarme muy caballerosamente. Él es un caballero”, manifestó el popular ‘Rey de los cueros’.