Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Renzo Schuller, el conocido ex conductor de un programa reality, retornó feliz a su hogar luego de ser operado de emergencia. Esto debido a una hernia discal que le ocasionaba mucho dolor y hasta dificultad para movilizarse.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Renzo compartió varios videos de él llegando a su hogar. En las historias explicó cómo será su proceso de recuperación dejando a sus seguidores tranquilos y agradecido por sus comentarios de apoyo.

MIRA TAMBIÉN: Deysi Araujo confiesa siempre «pasarla bien» con Joshua Ivanoff

LA FELIZ LLEGADA A CASA

“Bueno ahora sí ya me dieron de alta y tengo que ir a mi casa, con todos los cuidados del caso porque todavía no me puedo mover mucho. Así que, tengo que ir a descansar y, luego de eso, empezar con las terapias físicas para estar activo nuevamente”, comentó Renzo .

CASI SUFRE UN ACCIDENTE CAMINO A CASA

Renzó también comentó que casi sufre un accidente camino a casa. “Quiero aprovechar para contar algo que ahorita ya me parece gracioso, una anécdota, algo que me sucedió al llegar a la clínica.»

La compañía de seguros llegó a mi casa, me subieron a la camilla y cuando llego a la clínica (…) la enfermera solo había bajado las dos ruedas de adelante (de la camilla) y mi esposa les decía: ‘cuidado que todavía no han bajado las dos ruedas’”, agregó Schuller.

Fiel a su estilo el conductor también agregó que casi se cae de la camilla donde estaba siendo trasladado.

“La camilla se dobló conmigo encima, ahorita me río, esto sirve para un monólogo más adelante y lo contaré definitivamente porque de eso se trata el humor, de las experiencias. Ahorita me río, pero en el momento gritaba de dolor”, expresó entre risas nerviosas.