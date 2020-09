Renzo Schuller dice que dos hijos es suficiente : “Me hice la vasectomía”

Compartir Facebook

El actor y conductor de televisión Renzo Schuller (43) confesó que, junto a su esposa Tatiana Morales, ya no tienen planes de seguir agrandando la familia y por eso se sometió a la vasectomía. Además, espera renovar sus votos matrimoniales en el 2021.

-¿Renzo cómo sigue tu recuperación tras operarte de una hernia discal?

Estoy recuperándome, viene la parte de poner a prueba la paciencia porque no puedo hacer muchas cosas, estoy con la inflamación, tengo la pierna un poco adormecida, pero ya no el dolor espantoso antes de la operación. El médico me dijo que he podido perder la movilidad de la pierna y ahora tengo que hacer terapias para enderezar mi columna y fortalecer la zona de la operación.

-Ahora que formas parte de Kandavu Management ¿Qué proyectos se vienen?

De todo, la intensión es potenciar lo que uno hace para generar una mejor relación no solo con marcas, sino con espectáculos a crear. Ellos conocen el ángulo del entretenimiento y hay un equipo que ayuda a ver esas ventajas para aprovecharlas.

-¿Cuánto te ha afectado la pandemia?

En temas laborales bastante, hay proyectos que se quedaron a la mitad en el cine y un unipersonal. En lo económico afectó a empresas y uno tenía proyectos con ellos, a todos nos ha chocado esta situación pero hay que ser perseverantes.

-De otro lado ¿Ya cerraste la fábrica?

Ya la cerré, le puse Cantol (cerradura), tres wachimanes jajajaja. Me hice la vasectomía hace un tiempo, fue una decisión que tomamos junto a mi esposa y después de muchas conversaciones nos dimos cuenta que con dos es suficiente, expresó Renzo Schuller.

-¿Y piensas hacer renovación de votos con tu esposa?

Justo hemos conversando de eso. Este año cumplimos nueve años de casados y le he dicho que para los diez vamos hacer un fiestón con gente allegada, esperando que todo esto de la pandemia acabe. Ella es mi brazo derecho, una mujer que ve todo en la casa.

-‘América hoy’ está de aniversario ¿ha sido un árduo trabajo consolidarse en su horario?

Sí ha sido fuerte, ha sido un programa de muchos cambios que coincidió con la pandemia y se convirtió en un programa informativo. Hace poco hemos vuelto a la normalidad, cambiando para que sea divertido, con secuencias para que la gente pueda ganar plata y nos está yendo bien, el canal está contento.

-¿Y qué opinas sobres las denuncias de acoso sexual hacia Frank Pérez Garland?

Creo que estas cosas hay que escucharlas, investigar para luego actuar si es que hay que actuar, pero si es importante escuchar y dejar que se investigue y se averigüe. Más allá de eso no me gusta opinar, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.

