Renzo Spraggon asegura que no es gay y guarda calzón de Mónica

Foto: Diego Vertiz (foto del hombre)

El argentino Renzo Spraggon le respondió fuerte y claro a Mónica Cabrejos, quien lo acusó de haberse robado su maquillaje cuando trabajaban juntos. El gaucho, no desperdició la oportunidad y le recordó a la periodista que aún guarda una prenda íntima de ella como un buen recuerdo.

-¿Cómo tomas el que Mónica Cabrejos haya negado haber tenido una relación contigo?

A mí no me interesa si me niega o no me niega, me da lo mismo, no estoy con ella, a mí me hicieron una pregunta y yo la respondí, de ahí pasó algo entre nosotros, solo dije eso, no di más detalles.

-¿Y por qué crees que lo niega?

No sé, es problema de ella.

-Mónica dejó entrever que tú buscabas figurar al hablar de ella…

Si yo me hubiera querido colgar de ella, lo hubiera hecho en su momento, hace 3 años y nunca lo hice porque no necesité colgarme de ella.

-¿Es cierto que le quitabas el maquillaje?

Quiso dejarme mal parado con eso, pero no me interesa. Además, no uso maquillaje, pero sí me cuido, me arreglo porque trabajo con mi imagen. Yo no soy gay, me encantan las mujeres, tanto así que colecciono tangas (calzones). En mi techo tengo un colgador de punta a punta y a cada tanga le pongo su nombre, creo que tengo uno de color rosa de ella (risas).

-Crees que no debió expresarse así de ti…

Cada quien sabe porque dice las cosas. Hoy en día estoy soltero y hago lo que quiero.(V. Rondón)