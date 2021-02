Repartidor chamo vive de milagro

Compartir Facebook

En medio de la campaña de violencia hacia extranjeros que algunas personas alientan en redes sociales, un repartidor de comida de nacionalidad venezolana salvó de morir tras ser atacado a balazos cuando acudió a dejar un pedido en una casa de San Isidro.

Un compañero de la víctima registró el video cuando el denunciado sacó un arma y apunta en varias direcciones. Oswaldo Girán que trabaja para la empresa Rappi refiere que cuando llegó al inmueble de la calle Ricardo Angulo para dejar un pedido, fue recibido por el acusado Roberto Valdivia Osorio, quien estaba con el dorso desnudo y tenía un arma en una de las manos.

“Él se me acercó, me recibe el pedido y es ahí cuando se produce el primer disparo, gracias a Díos, no me cayó”, refirió el extranjero. “Me dice: ¿Tú crees que porque los venezolanos matan a los peruanos, te voy a tener miedo? y es cuando me apunta a la cabeza. Ahí iba a producirse el segundo disparo, pero la pistola no la ejecuta. Luego agarro mi moto y escapé. Las intenciones del señor era matarme, por la manera en que lo hizo”, comentó.

Al enterarse de lo ocurrido el hermano de Girán pidió apoyo a un patrullero que intervino al denunciado y lo trasladó al Depincri Miraflores – San Isidro donde permanece detenido.

QUIERO PAZ

Tras el incidente que por poco le cuesta la vida, el joven trabajador hizo un llamado a la paz. “Quiero llamar a la paz. Se trata de que nos unamos como hermanos. Son guerras de maleantes, no de inocentes”, aseveró. Asimismo, señala que ha pedido garantías para su vida, y con la asesoría de un abogado contratado por la embajada de Venezuela continuará la denuncia.

el dato

Por último Girán pidió a la empresa Rappi que les brinde seguridad a los repartidores, pues tras lo ocurrido le han bloqueado la cuenta y no puede seguir trabajando.

