‘Repartidores’ chamos no perdonan ni a su compatriota

Delincuentes venezolanos se hicieron pasar como repartidores por delivery para asaltar el taller de uno de sus compatriotas de donde se llevaron dinero y aparatos electrónicos por un valor superior a los 15 mil soles.

El GPS de uno de los celulares robados permitió a la policía dar con el paradero de dos de los malhechores que formarían parte de la banda “Los llaneros de Canta Callao”, quienes con sus violentos asaltos han sembrado el terror en Lima Norte y el Callao.

“Son chamos y lamentablemente por sus actos piensan que todos somos iguales”, cuenta José Echarri (28), encargado del negocio que fue golpeado y encañonado por sus compatriotas. En cinco minutos cargaron con celulares, laptops, play station y otros artefactos que le habían encargado reparar.

Con información dada por vecinos, agentes del Escuadrón de Emergencia Norte 1, va tras los hampones, llegando ubicar a dos dentro de un inmueble ubicado en la calle San Remo. Se trata de Luis Gabriel Daza Colmenares (24) y Antony Vásquez Piñero (19), los que a la distancia fueron reconocidos por el agraviado.

“Sí son ellos. No quiero que me vean a la cara, porque pueden tomar vengana. Espero que capturen a los demás”, expresó Echarri que llegó hasta la sede del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos para recoger tres Play Station, cinco mandos de Play, cinco celulares y una laptop de su propiedad. En el inmueble también se incautaron dos motos lineales, una con 2973-4F, la otra no tenía registro.

CASERITO

La Policía informó que el venezolano Antony Vásquez registra anteceden tes por robo agravado del 30 de marzo del año pasado. Esa vez cometió su deito en la jurisdicción de la comisaría de Santa Isabel en Carabayllo. El Depincri Los Olivos, quedó a cargo de la investigación.

el dato

La tarde del jueves, la víctima se encontraba trabajando en su local Dr. Play’ de la avenida Los Alisos, cuando fue sorprendido por seis delincuentes que llegaron en tres motos lineales