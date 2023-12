¡Repartiendo chocolate! JP El Chamaco cuenta sobre sus éxitos musicales en El Súper Show

Jean Pierre Nuñez, más conocido como JP El Chamaco, es un cantante y compositor peruano que ha ganado fama en los últimos años con sus éxitos como ‘Mírame’ y ‘Toma Que Toma’. El artista llegó hoy al programa de El Súper Show para contar más sobre su carrera musical y sus canciones.

JP El Chamaco en El Súper Show

El cantante JP El Chamaco llegó hoy al programa conducido por Miguel Moreno y Roxana Molina cantando sus mejores éxitos. El artista peruano ganó gran popularidad en las redes sociales y cuenta más sobre ello.

JP El Chamaco aparte de ser cantante es también escritor, compositor, arreglista y músico. El peruano comenta sobre sus exitosos temas: «Empezamos primero con ‘Mírame’ que fue el tema que me abrió las puertas, sonó en todas las radios nacionales y ahora con el ‘Toma que Toma’ que estamos promocionando hace mucho tiempo».

La canción ‘Toma que Toma’ es el tema que está en número 1 con más de 8 millones de reproducciones y más de 153 mil trend en TikTok. «El ‘Toma que Toma’ está ahorita rompiendo, está en el número 1 en todas las redes y muchas gracias por eso», cuenta.

Además, JP El Chamaco agrega que se encuentra muy feliz y contento por su trabajo en este año: «Agradecido con Dios, este año ha sido súper positivo y también por el tema de la gira de Estados Unidos y Europa, muy contento de compartir y estar con los peruanos que están afuera. Contento porque todos los conciertos fueron llenos, la pasamos espectacular»

¿Cómo despega su carrera musical?

El despegue de su carrera musical de JP El Chamaco fue en pandemia cuando se hizo viral el tema ‘Mírame’ en las redes sociales. El artista peruano comenta que viene cantando hace mucho tiempo.

«Tenía una orquesta de salsa, cantaba música cover, pero nada me resultaba. Comencé a componer mis propias canciones y en realidad, me considero un artista tiktokero porque ayudó muchísimo. Se hizo viral mis canciones y me doy cuenta que ya estaba en 100mil reproducciones y todos haciendo mis pasitos, eso me ayudó», cuenta el cantante.

El peruano JP El Chamaco cuáles son sus planes sobre su carrera musical: «Quiero llegar hacer un artista internacional a llenar estadios, a llenar conciertos, ese es mi proyecto a futuro. Grabar con artistas internacionales, estoy preparándome para hacer un poquito de reggaetón, otro tipo de género».

Finalmente, comenta que su música, sus videos son grabados en Cuba y agradece el apoyo de todo su equipo: «Hay gente muy profesional detrás de todo esto, un equipo grande que está atrás de mi carrera y agradecido con ellos también por estar ahí empujando».